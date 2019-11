Dos restaurants gironins perden la seva estrella Michelin

Dos restaurants gironins, Terra, de l'hotel Alàbriga de Sant Feliu de Guíxols, i Els Brancs, de l'hotel Vistabella de Roses, han perdut la seva estrella Michelin, segons es va anunciar ahir en la presentació de l'edició de 2020 de la guia vermella al Teatre Lope de Vega de Sevilla. En el cas de l'establiment baix-empordanès, va rebre l'estrella l'any passat, amb Paco Pérez al capdavant de la cuina, i l'ha perdut aquest, quan el cuiner de Llançà ja no hi és. La resta d'establiments gironins que tenien estrella a la guia (13) les mantenen, amb El Celler de Can Roca al capdavant, amb tres.

Cenador de Amós, situat a Villaverde de Pontones (Cantàbria), és l'únic restaurant que aconsegueix la tercera estrella a la Guia Michelin Espanya i Portugal 2020, que incorpora sis establiments amb dues estrelles i 23 amb una, a més de donar per primera vegada un Premi a la Sostenibilitat, per a Ángel León.

En la celebració del 110 aniversari d'aquesta publicació, importants cuiners dels dos països i autoritats van assistir a la presentació de la nova edició de la guia vermella, que només inclou un nou «triestrellat», fet pel qual tornen a ser onze els restaurants amb aquesta categoria després del recent tancament del de Dani García a Marbella (Màlaga).

La «recerca incansable de l'emoció» de Jesús Sánchez al capdavant del Cenador de Amós amb la seva dona i gerent, Marián Martínez, ha portat els inspectors de Michelin a donar la màxima distinció de la guia a aquest restaurant ubicat a la Casa-Palau Mazarrasa (1756) i inaugurat el 1993, quan va rebre la seva primera distinció, encara que la segona no arribaria fins al 2016. Sánchez va agrair, amb la veu entretallada per l'emoció, el suport de la família, especialment de la seva dona, i del seu equip, i va assegurar als companys que «amb esforç tot es pot aconseguir».

Els nous guardonats en la categoria de dues estrelles demostren l'auge gastronòmic d'Andalusia, ja que en aquesta comunitat hi ha Noor (Còrdova), Skina (Marbella) i Bardal (Ronda), als quals se sumen dues «segones marques» de cuiners ja reconeguts per Michelin: Angle, de Jordi Cruz, a Barcelona, i El Poblet, de Quique Dacosta, a València.

De Noor es destaca a la guia el treball amb la cuina andalusí de Paco Morales, que va dedicar el reconeixement a la seva família; de Skina, l'evolució del receptari tradicional andalús que fa el jove Mario Cachinero, qui va recordar la tasca de tot el seu equip en recollir la jaqueta curta, i de Bardal, l'aposta de Benito Gómez «per una cuina creativa de sabors reconeixibles i potenciats amb encertats contrastos». D'Angle destaca la seva «alta cuina de consum quotidià», i d'El Poblet, la combinació de plats clàssics de Dacosta que incorpora el seu cap de cuina. Tant Cruz com Dacosta van rebutjar posar-se les jaquetes curtes amb les dues estrelles al·legant que pertanyien a Alberto Durá i Luis Valls, respectivament, en reconeixement als que dia a dia lideren aquestes cuines.

Portugal, que segueix sense aconseguir un «triestrellat», afegeix Casa de Chá da Boa Nova, prop de Porto, com a nou dues estrelles per la paleta de sabors de l'Atlàntic de Rui Paula.

Pel que fa a les 23 primeres estrelles atorgades, destaca que novament la guia reconegui restaurants de l'empori hostaler de Martín Berasategui, que amb les aconseguides per Ola, a Bilbao, i el restaurant panoràmic Fifty Seconds, de Lisboa, suma ja 12 distincions, un rècord entre els cuiners de parla hispana.

La «frenètica» activitat gastronòmica de Barcelona i Madrid es tradueix en les primeres distincions per a Aürt i Cinc Sentits a la Ciutat Comtal, i 99 KO Sushi Bar i Gofio by Cícero Canary a la capital de l'Estat. La resta de debutants en aquesta categoria es reparteixen geogràficament amb Magoga (Múrcia); La Biblioteca (Pamplona); Taller (Valladolid); Deliranto (Salou); Ginesta (Ciudad Real) i Iván Cerdeño, que conserva la distinció en el trasllat a Toledo.