La nova col·lecció de joies de la Fundació Ramon Noguera s'inspira en el cinema

El món del cinema ha inspirat la nova col·lecció de joies que ha tret la Fundació Ramon Noguera de Girona, una entitat dedicada a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual. Les 36 peces dissenyades estan fetes de materials com plata, cautxú, cuir i ciment i tenen elements que recorden pel·lícules com Manhattan, Apollo 13, Pretty Woman, Hook, La La Land i Up.

A més, la joiera gironina Mariona Quera ha dissenyat dues sèries més, una per a adults i una per a nens, inspirades en Moulin Rouge i Charlie i la fàbrica de xocolata. Prop d'un centenar d'usuaris del Centre Ocupacional Montilivi de Girona s'encarreguen d'elaborar manualment la nova col·lecció que porta el lema «Regals de pel·lícula amb valor social per aquest Nadal».

El disseny de les peces és obra de l'equip creatiu de la fundació i s'elaboren artesanalment al Centre Ocupacional Montilivi de Girona, on actualment hi ha prop d'un centenar d'usuaris. Aquest treball forma part de l'activitat d'ocupació terapèutica que s'ofereix a les persones adultes amb discapacitat intel·lectual. Les joies inclouen collarets, penjolls, braçalets, arracades i anells fets a partir de materials com ara plata, cuir, cautxú o fins i tot ciment. Com ja es va fer per primer cop l'any passat, s'ha incorporat una línia infantil inspirada en la pel·lícula Up. La directora gerent de la fundació, Pepita Perich, va explicar que s'ha decidit continuar amb aquesta línia per a nens després de la bona acollida dels braçalets dedicats al Girona Futbol Club que van treure el 2018.