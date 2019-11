Pals quadruplica els habitants a l'estiu i Tossa els triplica

L'estiu a Lloret de Mar, quan hi ha l'auge de població estacional.

L'estiu a Lloret de Mar, quan hi ha l'auge de població estacional. m. martí

El gruix de la població estacional a Girona es concentra en la temporada d'estiu i a la Costa Brava sud i central, ja que el Baix Empordà i la Selva són les comarques gironines on n'hi ha hagut més. Aquesta dada reflecteix les entrades i les sortides d'habitants en un lloc determinat per motius de feina, turisme, estudis i residència i encara que hi ha hagut una davallada general a Catalunya, amb 31.262 persones equivalents a temps complet anual (ETCA, l'indicador que s'usa en aquest àmbit) el Baix Empordà ha avançat el Barcelonès en la segona posició.

Si es posa el focus en el món local, Pals exemplifica l'impacte que pot tenir la població estacional en un municipi, ja que l'estiu de 2018 gairebé va multiplicar per quatre el seu padró habitual; que integren 2.461 persones ETCA, a les quals s'hi van afegir 8.143 més. A Santa Susanna (Maresme), l'increment va ser d'una proporció similar, però amb unes xifres absolutes més altes.

Si això va passar al Baix Empordà, la població mitjana de Tossa de Mar (Selva) durant el tercer trimestre de l'any es va triplicar, de la mateixa manera que a Salou (Tarragonès).

La quantitat de veïns de pas també va ser especialment significativa en quatre localitats turístiques més: Castell-Platja d'Aro, Torroella de Montgrí, Calonge i Sant Antoni i Begur, que durant la temporada turística alta van doblar el nombre d'habitants que tenen la resta de l'any.

Aquesta situació es reflecteix en l'últim informe sobre població estacional publicat per l'Institut d'estadística de Catalunya (Idescat), que posa de manifest que l'estiu de 2018 va baixar pràcticament a totes les comarques del país. De fet, va caure al conjunt de Girona i només va augmentar respecte al 2017 en tres àrees situades a la Catalunya central: l'Anoia, el Bages i el Moianès.





Rànquing municipal

L'anàlisi també destaca els vint-i-un municipis catalans que l'any passat van registrar el nombre més elevat de població de pas, entre els quals n'hi ha nou de gironins.

Lloret de Mar va sumar el volum més elevat d'aquest tipus de veïns, el tercer de Catalunya; seguit de la capital, Girona (sisena del rànquing); Castell-Platja d'Aro (el 9è municipi); Torroella de Montgrí (10è); Tossa de Mar, Blanes (13è i 14è); Calonge i Sant Antoni, Roses i Palafrugell (17è, 18è i 19è, respectivament). Les dues primeres posicions són per a Barcelona i Salou.