El servei especialitzat en violència masclista de la Generalitat a Girona atén 645 dones i 252 infants el 2019

L'únic servei d'intervenció especialitzada en violència masclista (SIE) del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat a Girona ja ha atès 645 dones i 252 infants el 2019, entre l'1 de gener i el 31 d'octubre. També durant els deu primers mesos de l'any, pels vuit serveis d'aquest tipus que ara funcionen a Catalunya hi han passat 4.663 dones i 1.074 criatures –pel que fa a elles, gairebé un 14% ha rebut suport al centre gironí.

La Conselleria que dirigeix Chakir el Homrani ha anunciat aquest dijous que la xarxa catalana de SIE s'ampliarà fins a dotze punts, encara que, de moment, no preveu cap dotació nova per a les comarques gironines.

En aquests serveis, equips de professionals experts en disciplines diferents –bàsicament psicologia, treball i educació social, dret o inserció laboral– ofereixen de manera gratuïta informació, atenció i recursos que serveixin tant a les dones supervivents de violència masclista com als seus fills en el procés de recuperació i reparació. La prevenció, la sensibilització i la implicació de la comunitat són altres eixos importants que estan presents, també, en la tasca que s'hi realitza. L'accés a aquest servei es fa principalment a través de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones en situació de violència, els serveis de salut i socials d'atenció primària i les associacions de dones que treballen al territori, però també per iniciativa de les mateixes afectades.



Servei residencial

A més de posar en marxa quatre SIE nous, el Departament de Treball, Afers socials i Famílies crearà de manera immediata 50 places noves de serveis residencials arreu de Catalunya. Per garantir la seguretat de les usuàries i els seus fills –que pateixen o han patit violència masclista–, l'administració no va especificar la ubicació dels allotjaments, que són gratuïts i temporals. Tampoc va negar la possibilitat que algunes d'aquestes places se situïn a les comarques gironines.

Entre gener i octubre, els serveis residencials de Catalunya han atès 178 dones i 259 infants (el 2018 van ser 200 i 260, respectivament). Per anar-hi, cal manifestar lliurement la voluntat d'estar-hi seguir un pla de treball i conviure amb altres famílies.