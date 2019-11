Alumnes d'animació socioesportiva es troben amb càmpings gironins

Càmpings gironins, alumnes de primer del grau superior d'animació socioesportiva i diversos agents col·laboradors van dur a terme, al càmping Salatà de Roses, una jornada de valoració en el marc del primer curs de grau superior DUAL CFGS d'animació socioesportiva amb especialització en càmpings, que es duu a terme a l'INS Illa de Rodes de Roses.

Els càmpings presents en la trobada van exposar les seves experiències amb els alumnes acollits en els diferents establiments i es va fer un recull de suggeriments per a la propera edició, com potenciar la formació en idiomes i afavorir la formació i l'acompanyament del alumnes als llocs de feina per part de les empreses sobretot durant les primeres setmanes d'estada.

La trobada va comptar amb la presència del president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, i de membres de l'equip acadèmic de l'INS Illa de Rodes, representants de sis càmpings gironins i de l'empresa GAP Serveis Turístics.

No és el primer cop que es realitzen aquest tipus de trobades que tenen com a objectiu potenciar el lligam entre càmpings i alumnes de cicles formatius.