Denunciaran els «responsables» del tall de l'AP-7 a la frontera

Fenadismer, juntament amb la resta d'organitzacions de transportistes que integren el Comitè Nacional de Transport per Carretera, han acordat per unanimitat emprendre accions penals contra «els responsables» dels talls de carreteres arran de la sentència del procés, especialment el de l'AP-7 a la frontera convocat pel Tsunami Democràtic. Les associacions de transportistes consideren «intolerable» en «una societat civilitzada» la «passivitat de les autoritats permetent els bloquejos». En aquest sentit, fan una crida als cossos i forces de seguretat de l'Estat i a la Generalitat per impedir que aquestes situacions es tornin a repetir i garantir «el lliure trànsit de persones i mercaderies per tot el territori de Catalunya».

En un comunicat conjunt, les associacions recorden que des que es va fer pública la sentència, el 14 d'octubre, les principals carreteres catalanes s'han vist afectades per nombrosos bloquejos «provocant gravíssims perjudicis a l'activitat del transport per carretera i, en conseqüència, a l'activitat econòmica nacional».

En aquest sentit, afegeixen, «han estat especialment significatius i preocupants els successius talls indiscriminats que han afectat l'autopista AP-7 en diferents punts de la via, especialment a la frontera de la Jonquera , que en alguns casos han estat de més de 30 hores». Fenadismer remarca que aquesta via «vertebra» tota la comunitat autònoma i és «la connexió principal» amb la resta de la Unió Europea per a les exportacions espanyoles i hi transiten més de 20.000 transportistes diàriament.

Els transportistes recorden que han criticat reiteradament «l'actitud passiva i de connivència» que, al seu entendre, ha mantingut el Govern amb les mobilitzacions. Una situació que, diuen, s'ha traduït en la «falta d'actuació» per part de les forces de seguretat autonòmiques per «impedir-les, malgrat tenir la competència en matèria de circulació i de seguretat a les carreteres catalanes».

Les associacions remarquen que tot plegat ha provocat «gravíssims perjudicis econòmics» a milers d'empreses, en la seva majoria transportistes autònoms i petites empreses familiars. Per això, ahir van acordar impulsar en un ple «les accions penals necessàries» contra els responsables dels talls i fer una crida als cossos i forces de seguretat de l'estat i de la Generalitat per tal que adoptin les mesures que calguin per «assegurar el lliure trànsit de persones i mercaderies».

L'últim bloqueig –organitzat pel moviment Tsunami Democràtic– va tenir lloc l'11 i 12 d'aquest mes a l'autopista a la frontera i, posteriorment, es va traslladar a Salt.