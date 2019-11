Desmantellen un grup criminal que ha estafat més de 730.000 € a entitats bancàries

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal per haver estafat més de 730.000 euros a entitats bancàries.



Ho feien a través d'un entramat societari fraudulent. Els arrestats estafaven entitats bancàries amb l'obertura de comptes a noms d'empreses on posteriorment giraven rebuts de manera fraudulenta mentre simulaven una activitat comercial.



Per aconseguir-ho, utilitzaven una sèrie de societats pantalla i una xarxa de testaferros.



En total s'han fet cinc detencions i quatre dels arrestats ja han ingressat a presó. Encara queden però, 36 persones que integraven l'entramat criminal que resten pendents de ser citades a declarar davant del jutge.



El 7 de novembre es va portar a terme l'operació policial que va culminar amb les detencions. Es van escorcollar domicilis i empreses de Caldes de Malavella, Santa Coloma de Farners i Porqueres.



En total, es va entrar a sis a domicilis particulars i dues a empreses d'aquests municipis gironins i a Sant Vicenç de Montalt i Arenys de Mar.



A Sant Vicenç de Montalt van arrestar el regidor del PP Francesc Guillem.







La investigació policial ha anat a càrrec de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la regió Policial Metropolitana Barcelona. S'ha desarticulat una organització criminal dedicada a les estafes a entitats bancàries a partir d'un complex entramat financer.La investigació va començar a finals de l'any 2018 quan va aflorardedicada a les estafes, en una tipologia que requeria grans coneixements en l'àmbit financer. Els apoderats de duesd'una mateixa entitat bancària van detectar, coincidents en el temps, que erenLes denúncies posaven de relleu que un grup de persones havien obert, a nom d'empreses, comptes bancaris en les seves respectives oficines que posteriorment havien utilitzat per estafar les entitats mitjançanta través de la simulació d'una activitat comercial inexistent.Al cap de pocs dies, una, a finals del mes d'octubre d'aquell mateix any, va situar els investigadors al davant de l'activitat d'aquesta organització criminal.L'organització duia a terme tres modalitats d'estafa. La principal consistia en la posada en marxa d'un sistema que usavaamb l'oberturade diversos comptes corrents a nom d'aquestes societats.L'organització utilitzava a una xarxa deperquè obrissin una sèrie de comptes corrents des d'onamb una sèrie d'empreses, també controlades pel grup, on es giraven una sèrie de rebuts. En aquest sentit la llei estableix en vuit setmanes pel titular del compte d'on surten els fons per reclamar la devolució de rebuts i, justament, aprofitaven aquesta situació per retirar els diners, fos en efectiu o a través de transferències bancàries.La mecànica consistia a girar rebuts a comptes de l'empresa des d'un compte de la societat pantalla que al seu torn eren transferits a altres comptes. Aleshores es retiraven aquests diners i des del compte on s'havien girat els rebuts se'n reclamava la devolució.Els estafadors aprofitaven una pràctica legal i habitual al nostre país: els bancs permeten l'opció de domiciliar rebuts des de comptes de les empreses per comoditat a l'hora de cobrar serveis, ja que no cal l'autorització del titular del compte. Un cop es dona l'ordre d'un compte a un altre l'entitat d'on surten els fons només ha de comprovar si el compte té saldo, ja que, aleshores, el pagament és immediat.El segon mètode d'estafa consistia a constituir-se com a empresa proveïdora de materials de la construcció i, d'aquesta manera, aconseguir línies de crèdit per dur a terme l'activitat comercial. Aleshoresa un preu favorable i deixaven la línia de crèdit impagada.Seguint aquesta mateixa mecànica executaven la tercera tipologia d'estafa:en botigues de telefonia. Després venien els mòbils a un preu inferior del seu preu real i no satisfeien els pagaments.Durant la investigació els agents han constatat que els arrestats disposaven d'uns profunds coneixements sobre el funcionament de les entitats bancàries. De fet l'ideòleg de la trama ésmotiu pel qual tenia grans coneixements de l'operativa financera. D'altra banda, per poder dur a terme aquesta estafa havien de disposar de gran capacitat logística i d'inversió. En aquest sentit els era necessari constituir un cert nombre d'empreses i controlar una gran quantitat de comptes bancaris, ja que sempre hi havia d'haver saldo suficient als comptes d'origen, des d'on es giraven els rebuts.Pel que fa a l'organigrama, a la cúpula hi havia els cinc arrestats, entre els que hi figuravaEn el segon escalafó hi ha la persona que s'encarregava de captar els testaferros i de gestionar els proveïdors, just per sobre del conjunt de testaferros que s'encarregaven d'obrir els comptes a partir de l'assessorament del cervell de la trama, que els acompanyava en el moment de l'obertura donats els seus coneixements financers.Els Mossos es van assabentar que un dels principals responsables de l'entramat criminal tenia intenció de marxar de Catalunya. Davant d'aquests fets el 7 de novembre es va dur a terme l'operatiu policial per desarticular la trama: es van fer vuit entrades i escorcoll, sis a domicilis particulars i dues a empreses, a les poblacions deEn el decurs de les entrades es van detenir cinc persones i es va intervenir diversa documentació; terminals de telèfons mòbils, ordinadors i tauletes;tres caixes de munició; talonaris, xecs i pagarés, a més de targetes de crèdit i onze vehicles.Els arrestats van passar a disposició judicial el dia 8 de novembre i el jutge va decretar l'ingrés a presó per a quatre dels detinguts i llibertat amb càrrecs per al cinquè. Altresresten pendent de ser citades a declarar davant l'autoritat judicial.La investigació es continua oberta, ja que s'ha trobat una gran quantitat de documentació que està en fase d'anàlisi i a partir de la qual poden aflorar més estafes. Fins al moment els agents han pogut acreditarduts a terme per part d'aquesta organització criminal ambs, tot i que aquesta xifra probablement s'incrementarà.