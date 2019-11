Girona és la tercera província amb més restaurants Michelin

Per què enganyar-nos. La gala de presentació de la Guia Michelin pel 2020 d'Espanya i Portugal va deixar els gironins i gironines amb un gust agredolç quan, dimecres a la nit, dos restaurants de les nostres comarques, i concretament de l'Empordà, veien desaparèixer les seves estrelles i el seu nom del prestigiós catàleg. Val a dir, però, que tot i la pèrdua de les distincions de Terra (Sant Feliu de Guíxols) i Els Brancs (Roses), l'orgull de la província ja pot haver quedat ben intacte –i com ens agrada–, perquè els 14 restaurants amb estrella a la Guia Michelin només els supera la província de Madrid, amb 24, i la vintena d'establiments de la demarcació de Barcelona, situant-nos en una bonica tercera posició en número de restaurants distingits. Al darrere empaten Alacant i Biscaia, amb una dotzena d'establiments cadascuna.

Però, com que no ens conformem amb la quantitat –perquè sempre ho volem tot–, també cal analitzar la categoria d'aquestes propostes gastronòmiques i, per tant, les estrelles acumulades.

Doncs, en aquest sentit, l'orgull de les comarques gironines tampoc pot quedar mermat, ja que les tres estrelles dels germans Roca (El Celler de Can Roca, Girona), les dues de Fina Puigdevall (Les Cols, Olot) i també les dues de Paco Pérez (Miramar, Llançà) ajuden a acumular un agradable coixí de 18 estrelles i no baixar de la tercera posició del podi.

Ara bé, aquí sí que cal reconèixer els bascos que, en qüestió d'estrelles acumulades, ens posen el llistó molt alt. Tant és així que hem de compartir posició amb Guipúscoa, que ens iguala aquestes 18 estrelles tot i tenir tres restaurants menys, 11. I és que el seu bon arsenal de «triestrellats» –dels restaurants Martín Berasategui, Arzak i Akelarre– desbanca fins i tot als seus compatriotes biscaïns, que amb un restaurant més, 12, es queden a 4 estrelles d'atrapar Guipúscoa.

De fet, la província capitenajada per Sant Sebastià no té rival en hat-tricks, ja que a Madrid només en trobem un, el restaurant DiverXo del xef David Muñoz, i a Barcelona n'hi ha un parell que llueixin les tres estrelles tan codiciades, ABaC i Lasarte, si bé aquest últim és del xef Martín Berasategui, precisament, –oh, sorpresa– nascut a Sant Sebastià.

Sense estrelles per Atempo

En els moments previs a la gala, es respirava una certa emoció pel restaurant Atempo, de la Fortalesa de Sant Julià de Ramis, amb l'esperança que el projecte de Jordi Cruz entrés a la guia francesa del 2020. Però, «contra tot pronòstic», fins i tot pel mateix Cruz, la Guia Michelin es va mirar amb més bons ulls un altre dels seus projectes que té a Barcelona, l'Angle, coronant-lo amb una segona estrella.

Per això, el que també és xef de l'ABaC va reconèixer als mitjans que estava «sorprès» per la decisió de la guia vermella. «Jo pensava que la primera aniria a Atempo de Girona, que és un lloc increïble», va explicar Cruz. «Però ha anat a un altre projecte meu que té 12 anys i que té un equip al darrere que no han lluït molt perquè han quedat sempre a l'ombra de l'ABaC», va afegir, en referència a l'Angle, situat al carrer Aragó de Barcelona, que sempre ha quedat com el germà petit del presitigiós ABaC.

Tot i que no va deixar de posar en valor la feina de l'equip guanyador de l'Angle –«s'ho han currat»– Cruz va quedar-se amb el gust agredolç d'una «nit trista perquè Atempo no ha guanyat aquest merescut guardó», i al mateix temps, una nit «increïblament feliç perquè l'Angle el té». Potser és una altra senzilla manera d'il·lustrar aquest gust agredolç que van sentir les comarques gironines quan van rebre la notícia que dos dels seus restaurants quedaven fora però que, al mateix temps, es reivindicaven un any més com a regió referent en la gastronomia de la península.