El Gran Recapte arrenca amb menys voluntaris i camions dels previstos

El Gran Recapte comença avui amb l'edició més complicada pel que fa a l'adhesió de voluntariat i col·laboració de camions per traslladar les donacions fins al magatzem del Banc dels Aliments a Girona. Tot i que ahir l'entitat va quantificar en uns 200 els voluntaris que encara faltaven a la província, va assegurar que el recapte es duria a terme sense problemes.

Pel que fa al transport, mancaven camions a Banyoles i Girona, motiu pel qual es buscaven alternatives com ara que els supermercats accedissin a guardar les aportacions fins que es puguin recollir.

L'inici oficial de l'onzè Gran Recapte –avui i demà– serà aquest migdia al Mercat del Lleó, en un acte que comptarà amb el president del Banc dels Aliments, Frederic Gómez; l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas –que a la tarda farà de voluntària–; l'escriptora i coordinadora de la Federació Catalana de Voluntariat Social a Girona, Maria Mercè Roca, i el president de l'Associació de Comerciants del Mercat del Lleó, Manel Rodríguez.

Aquesta edició aposta per la sostenibilitat ambiental tot ­substituint les bosses de plàstic i els contenidors on es recullen les donacions als supermercats per bosses de roba reutilitzables ­–­l'any passat es va fer una prova pilot– i sacs de tela.

A més de la recollida a mercats i supermercats, també es poden donar aliments a través del web www.granrecapteonline.com i de les plataformes digitals d'Atmetller Origen, Bon Preu-Esclat, Caprabo, Condis, Vimet i Ulabox.