El Gran Recapte comença a les comarques de Girona amb 341 punts de recollida i prop de 4.000 voluntaris

La 11a edició del Gran Recapte ha començat a la demarcació de Girona amb prop de 4.000 voluntaris i 341 punts de recollida d'aliments. Per comarques, el Gironès és la que compta amb més establiments (87), seguida de la Selva (80) el Baix Empordà amb 66 i l'Alt Empordà amb 65. Per contra, la Garrotxa que en té 16, el Ripollès amb 13, el Pla de l'Estany amb 11 i els tres de Cerdanya són les que en tenen menys. Una de les principals novetats d'aquesta edició és que els ciutadans podran comprar els aliments i dipositar-los en bosses reutilitzables. Els contenidors on s'emmagatzemen els aliments que s'aporten també ho son. Des del Gran Recapte celebren la participació dels voluntaris i diuen que el millor seria "no haver de fer" la iniciativa.

El president del Banc dels Aliments a Girona, Frederic Gómez, ha advertit que aquestes dues jornades són "imprescindibles" per aconseguir tots aquells productes que no arriben al Banc durant la resta de l'any. "Amb el malbaratament no se'n té prou", ha assenyalat, fent referència a la bona part dels recursos de l'entitat, que s'obtenen dels aliments descartats i d'evitar el malbaratament alimentari. Per això, l'objectiu és recaptar els aliments que són difícils d'aconseguir per aquestes altres vies, com ara l'oli, llet, llegums cuits i conserves.

El Banc dels Aliments atén actualment 32.000 persones a les comarques de Girona. L'Any passat el Gran Recapte va aconseguir arribar als 470.000 quilos d'aliments. L'entitat fa una crida a la població a col·laborar i superar aquesta xifra.