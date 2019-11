Instal·len jardins de papallones a favor de la biodiversitat

Sorea, la companyia gestora del cicle integral de l'aigua, ha dissenyat dos jardins de papallones a les depuradores d'Olot i Sant Joan les Fonts per afavorir la presència d'aquestes espècies i millorar la biodiversitat de l'entorn. A través d'uns estudis de seguiment a la comarca, s'han identificat les espècies amb possible presència a l'entorn i s'ha fet una selecció de plantes per provocar l'efecte crida. Per això s'hi han introduït plantes perennes autòctones per atraure papallones pròpies de la zona, que tenen un important paper com a pol·linitzadores. La responsable de biodiversitat del Grup Agbar, Clara Rovira, assegura que l'objectiu és afavorir la biodiversitat i «fer-ho de manera compatible amb els usos de les instal·lacions». En aquest sentit, s'ha format el personal i es fa un manteniment ecològic de les zones verdes.

El disseny del projecte l'ha fet el departament de Biodiversitat del Grup Agbar, en col·laboració amb l'empresa Irati i Naturalia Jardiners. Un equip de jardiners de La Fageda s'està fent càrrec de la confecció dels jardins, que ja s'han començat a executar i que tindran una superfície de 300 metres quadrats.

Investigadors del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) i del Museu de Ciències Naturals de Granollers han estudiat durant més de dues dècades les poblacions de papallones de Catalunya, Andorra i Menorca i constaten que el 70% de les papallones mediterrànies estan en declivi. Les causes principals són l'escalfament global, la consegüent sequera a la regió mediterrània i els canvis que pateixen els hàbitats de les papallones, sobretot a causa de la urbanització, l'abandonament dels espais oberts i el desenvolupament d'una agricultura intensiva. Sorea també té en marxa un programa de voluntariat corporatiu a les depuradores que gestiona.