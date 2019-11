Llagostera promou un nou pla per a l'activitat comercial i turística

La modernització de l'espai comercial urbà, l'impuls de l'activitat econòmica i la definició del model turístic i comercial són els tres grans àmbits d'actuació del Pla per a l'enfortiment de l'activitat comercial i turística de Llagostera. La presentació del Pla va tenir lloc dimarts a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Llagostera on hi van assistir diversos representants del sector comercial, turístic i del teixit associatiu del municipi així com representants tècnics de l'Ajuntament, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, del Consell Comarcal del Gironès, de la Diputació de Girona, membres de tots els grups polítics amb representació municipal, l'alcalde Antoni Navarro i el regidor de Promoció Econòmica, Eduard Diaz. Es tracta d'un document, encarregat a l'empresa Focalizza amb el suport de la Diputació de Girona, per a la definició de línies estratègiques i accions concretes encaminades a potenciar, dinamitzar i consolidar el comerç local i els recursos turístics de Llagostera. Per a la realització del Pla s'han realitzat a peu de carrer, un total de 291 enquestes dirigides a captar informació relativa als hàbits de la població.