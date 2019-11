Més de la meitat de la marihuana comissada a Catalunya és de Girona

Una plantació de marihuana descoberta per la Policia Nacional a Maçanet durant el 2018.

Una plantació de marihuana descoberta per la Policia Nacional a Maçanet durant el 2018. foto: cnp

Més de la meitat de la marihuana comissada a Catalunya procedeix d'actuacions policials desenvolupades a la província de Girona. La producció i tràfic d'aquesta substància estupefaent va a l'alça, i així ho demostren les dades de l'Estadística anual de drogues del Ministeri de l'Interior.

Les forces i cossos de seguretat de l'Estat -no es contemplen els Mossos d'Esquadra- han intervingut 3,4 tones de marihuana durant el 2018 a les comarques gironines. Les confiscacions d'aquesta droga han incrementat un 404% en un any.

Els 3.468 quilos aconseguits per la policia a Girona representen el 65,07% de tots els comissats a Catalunya. Això també situa aquesta província en la segona d'Espanya en nombre de quilos intervinguts. La primera va ser la de Saragossa, amb 4,1 tones.

Girona és l'hort de la marihuana i així ho han manifestat repetidament cossos policials i responsables d'Interior. Aquests sectors reclamen mesures per endurir les penes relacionades amb el tràfic de drogues arran del gran increment de tràfic de marihuana. A Espanya els delinqüents tenen penes molt més lleus que a la resta d'Europa.

A banda del tràfic, a les comarques de Girona es planta molt de cànnabis i això comporta que gent de països veïns es desplacin a la demarcació per comprar-ne o que les bandes productores n'enviïn a zones del nord d'Europa.

La Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Vigilància Duanera han comissat 3,468 tones durant el 2018, però, veient el panorama actual, la xifra d'enguany podria tancar amb números similars o superiors. Les actuacions policials de tots els cossos de seguretat de l'Estat i dels Mossos d'Esquadra no s'aturen i cada setmana hi ha algun tipus d'intervenció de marihuana.

El dia 9 de novembre, la persecució d'un traficant entre la Jonquera i Agullana va acabar amb dos vehicles bolcats, un d'ells, policial. El conductor fugit va saltar-se un control a la Jonquera i la Policia Nacional el va perseguir, però a causa d'una maniobra del traficant va acabar bolcant el vehicle patrulla. Finalment, el fugitiu també es va accidentar i els agents van descobrir que transportava 27 quilos de marihuana al cotxe.

Aquest és un fet recent però n'hi ha hagut molts més per part de totes les forces policials desplegades a la província.



Moltes intercepcions d'haixix

L'estadística anual de drogues del 2018 també mostra que l'haixix és la segona substància més confiscada a la demarcació, amb 910,4 quilos. És un dels estupefaents més valorats en molts punts d'Europa. A les comarques de Girona se solen intervenir grans quantitats d'aquesta droga perquè hi ha molts grups criminals que l'han adquirida al sud d'Espanya i es desplacen a través de grans vies de comunicació, i sovint se'ls enxampa a Girona, quan volen creuar la frontera. L'haixix comissat a la demarcació durant el 2018 representa el 55,8% del total de Catalunya (1,6 tones).

La cocaïna també segueix essent una de les substàncies més detectades per la policia. Els traficants, però, en solen portar poca al cim, ja que és una droga d'alt valor al mercat negre i se'n venen pocs grams al detall. El 2018 se n'han comissat 10,9 quilos.



La metamfetamina a l'alça

La metamfetamina és el cinquè estupefaent més intervingut, amb un total de 2.584 unitats. El seu comís ha crescut un 535% respecte al 2017. Totes aquestes pastilles signifiquen la meitat de les descobertes per les policies de l'Estat el 2018 (5.438) a Catalunya.

L'heroïna ha patit un repunt en el seu consum, segons els experts, però això no es tradueix en els comissos, almenys a la província. Han caigut un 90% i només s'ha aconseguit descobrir 199 grams durant el 2018. Com a dada curiosa de totes les drogues que s'han intervingut, hi ha els anabolitzants o asteroïdes. La policia ha confiscat 75 pastilles d'aquest tipus, un 87,5% més que el 2017.

El balanç del Ministeri de l'Interior també posa èmfasi en el nombre de denúncies per delictes relacionats amb el tràfic de drogues (382), que han crescut un 16,11%. I el nombre de detencions (180) fetes pel CNP i la Guàrdia Civil, que han caigut un 11,3%.