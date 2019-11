Olot aprova l'expropiació d'un terreny per fer l'espai Cràter

L'Ajuntament d'Olot va aprovar en el ple d'anit l'expropiació d'un terreny del carrer Macarnau necessari per a la construcció de l'espai Cràter. Es tracta d'una expropiació acordada, per la qual la propietat ha acceptat un preu de 65.723 euros. L'espai Cràter és un centre destinat a mostrar el vulcanisme i els seus testimonis a la Garrotxa. Està valorat en uns 4,4 milions d'euros i ha de ser iniciat a principis de l'any vinent.

L'aprovació es va produir gràcies als vots a favor de JxCat i el PSC i va comptar amb els vots en contra d'ERC i de la CUP. El portaveu de la CUP, Lluís Riera, va exposar que el seu partit està en contra de l'espai Cràter perquè a la ciutat «ningú l'ha demanat» i va preguntar perquè no s'ha fet una consulta com la que es va fer per a la millora del Firal.

Per la part d'ERC, Josep Quintana va recordar que el seu grup ha estat sempre en contra de l'espai Cràter. «Tant de bo nosaltres ens equivoquem i vostès tinguin raó», es va dirigir a l'equip de govern per ressaltar el risc d'una aposta de 4,4 milions d'euros. Va considerar que en les eleccions municipals hi ha molta gent que vota de manera generalista sense tenir en compte tots els apartats dels programes i va posar d'exemple l'espai Cràter

Abans havia parlat Josep Guix, del PSC, que va dir que hi votava a favor perquè els ciutadans ja havien expressat l'opinió majoritària a les eleccions municipals. «L'espai Cràter va sortir a tots els debats», va recordar. També va demanar que no es parlés tant de l'espai Cràter perquè el debat ja s'havia fet.

L'alcalde, Josep Berga, va demanar a Lluís Riera que deixés de crear confusió entre els olotins sobre el cost de l'espai Cràter. «L'Ajuntament hi posarà un milió d'euros i la resta fins a arribar als 4,4 milions d'euros està subvencionat», va plantejar.

En el mateix ple va tenir lloc l'aprovació inicial del reglament de funcionament intern del programa HolaDomus. Es tracta d'un programa destinat a finançar inversions privades en rehabilitació i millora d'edificis amb prioritat per les millores que tenen relació amb el medi ambient. Aquest apartat va tirar endavant amb els vots a favor de JxCat i el PSC i l'abstenció d'ERC i la CUP.

La proposta d'adoptar un acord relatiu a la cessió d'un solar a favor de la Generalitat per fer el nou CAP de Sant Miquel es va quedar a sobre de la taula.



Enb