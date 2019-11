Olot posa plaques de cautxú a la plaça del Mig per evitar les relliscades

L'Ajuntament d'Olot va començar ahir la instal·lació de plaques de cautxú a la plaça del Mig. Es tracta d'una mesura provisional per evitar relliscades. Les plaques de cautxú, segons va exposar l'alcalde, Josep Berga, al ple d'ahir, estaran a la plaça fins al febrer. Després l'Ajuntament plantejarà 5 o 6 solucions als propietars d'equipaments de la plaça i entre tots escolliran la solució final.

Les plaques són gruixudes i estan foradades perquè l'aigua no es glaci i sigui absorbida al seu interior. Es tracta d'un sistema que es fa servir als accessos de les pistes d'esquí. També, es pot treure i guardar i al seu costat hi posaran gespa artificial.

Fa aproximadament un any i mig van acabar les obres de reforma de la plaça del Mig. Ajuntament i veïns van finançar unes obres d'adequació destinades a eliminar problemes d'humitat, filtracions, suprimir barreres arquitectòniques, substituir un paviment continu de formigó, afavorir que la gent s'hi aturi i fer més fàcil el pas entre el carrer Sant Esteve i el carrer Antoni Llopis. Són dues zones del cor de la ciutat que estan en decalatge i la plaça fa la funció d'unió. Hi passa molta gent i només és per a vianants.

Poc després de la posada en servei, va haver-hi vianants que van relliscar i alguns es van fer mal. Almenys un es va trencar un braç.

Per solucionar-ho, l'Ajuntament hi va posar una catifa tèxtil mentre apostava per una solució. Van fer diferents proves i van fer-hi alguna actuació.

Dimarts passat va tenir lloc una gelada important i la plaça va quedar ben humida. A l'entrada hi havia un dipòsit de sal per ser escampada.

Poc abans de les nou del matí un senyor d'edat va relliscar, va caure i es va fer prou mal per haver de ser atès pel Servei d'Emergències Mèdiques en un establiment de la plaça. L'home no va haver de ser traslladat a l'Hospital d'Olot.

L'accident va provocar que l'Ajuntament decidís tancar el pas pel mig de la plaça. Van posar-hi baranes i la gent va haver de passar per sota cobert de la balconada de la part superior dels edificis.