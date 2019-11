Presenten a Ripoll les accions per afavorir les poblacions de ratpenats

La Diputació de Girona i el Consorci del Ter han impulsat actuacions a tres punts del riu Ter en els termes municipals de Ripoll, Bescanó i Girona per afavorir les poblacions de ratpenats. Són espais que es troben en l'àmbit de protecció de la Xarxa Natura 2000: el primer al Sistema Transversal Català i els dos següents dins de Riberes del Baix Ter. El 2018, el Consorci va engegar una campanya per millorar les poblacions de quiròpters del riu Ter que ha pogut continuar aquest any

Ahir es van presentat a Ripoll aquests treballs, amb la presència de la diputada delegada de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Anna Barnadas; la presidenta del Consorci del Ter, Àstrid Desset, i la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Ripoll, Manoli Vega.

El cost de les actuacions ha estat de 27.358,50 euros, el 90% dels quals finançats per la Diputació a través del seu programa de subvencions del 2019.