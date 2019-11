La previsió del temps pel cap de setmana: poca pluja però amb temporal marítim

Les pluges de les últimes hores quedaran enrere el matí de dissabte, però no es descarta que a les comarques gironines caigui algun ruixat a la tarda.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, fins a la matinada de dissabte encara podrà ploure a la major part del país, però de bon matí les pluges ja seran residuals. Sí que s'alerta que es reforçarà el vent, sobretot a la meitat sud del país, on localment es podran superar els 100 km/h. Al litoral, s'espera temporal marítim, amb onades que superaran els dos metres. Al llarg del dia hi haurà nevades aïllades al Pirineu per damunt dels 1500 metres, i algun ruixat de tarda al nord-est del país.

Protecció Civil ha activat aquest divendres l'alerta del pla Ventcat. A partir de dissabte al migdia i fins diumenge el vent fort serà de nord-oest i afectarà les comarques del litoral i prelitoral de la meitat sud Barcelona, inclòs el Barcelonès, del sud de Lleida, les comarques de Tarragona i les de les Terres de l'Ebre. Atès que la major afectació es preveu dissabte, es demana prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure.

Des del cos d'emergències es demana tenir precaució especial amb el risc de caiguda de branques, arbres o altres elements estructurals. Cal evitar zones arbrades, incloses les d'àmbit urbà, mentre bufi el vent fort a les zones afectades. També es recomana retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent.

L'episodi de vent anirà acompanyat de fort onatge a tota la façana litoral. Per aquest motiu Protecció Civil indica que és especialment important evitar els accessos al front marítim i respectar els tancaments que se'n facin.

De cara a diumenge, el temps millora de forma clara.