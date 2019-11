Desfilada solidària contra el càncer de mama a Girona

Ahir a la nit va tenir lloc la segona Desfilada Solidària AECC Girona a les vuit del vespre al monestir de Sant Pere de Galligants de Girona. La iniciativa s'emmarca en el Dia Internacional del Càncer de Mama –que va ser el mes passat però l'acte es va haver de cancel·lar i posposar per a ahir. Els fons recaptats aniran destinats a combatre la malaltia. Les entrades valien 5 euros i es va comptar amb unes models excepcionals: dones que han patit o estan patint un càncer de mama i voluntàries de l'entitat. Moda i solidaritat es van unir un any més per una causa benèfica i després de l'èxit s'espera que la iniciativa continuï.