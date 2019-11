La Generalitat adjudica les obres de millora de la variant de Banyoles

Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres de millora de la variant de Banyoles. Es tracta d'un tram de la carretera C-66 de 8,5 quilòmetres i que inclou la construcció d'un tercer carril en la fórmula «2+1», o el que és el mateix, que el carril es va alternant en els dos sentits de la marxa i d'aquesta manera es faciliten els avançaments. A més, també es preveu la millora del ferm amb una nova capa de paviment que permeti incrementar l'adherència, el drenatge i que es redueixi el soroll. Una altra millora que contempla l'obra són els accessos. En aquest sentit, s'actuarà en quatre dels que hi ha pels voltants de Banyoles i es construiran noves rotondes per millorar les canalitzacions.

També està previst l'allargament dels carrils d'incorporació i de sortida per incrementar la seguretat en aquestes maniobres. Finalment, es posarà un separador entre els dos sentits de la marxa per reduir el risc de xoc frontal i s'ampliaran les cunetes.

En relació al tercer carril, en total, es preveu construir-ne dos trams en sentit Besalú que sumen 2,1 quilòmetres, i dos trams en sentit Girona que sumen 2,3 quilòmetres. En total, l'actuació abastarà una longitud de 8,5 quilòmetres entre Cornellà i Serinyà i el Departament calcula que els treballs comencin durant el primer trimestre de l'any vinent, amb un termini d'execució de 16 mesos.

La C-66 és el corredor principal del Pla de l'Estany. El seu recorregut es pot classificar en dos trams: entre l'enllaç amb l'AP-7 i el sud de Banyoles la via té una intensitat de l'entorn dels 28.000 vehicles al dia i disposa de 2 carrils per sentit i entre el sud de Banyoles i l'enllaç amb l'N-260 / A-26 la via té una intensitat de l'entorn de 14.000 vehicles/dia i té un carril per sentit.