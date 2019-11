Impulsen cinc nous «tàndems» entre persones refugiades i mentors

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha pogut impulsar cinc nous tàndems entre persones migrades i mentors a les comarques gironines, fruit d'una crida de voluntaris que es va fer al mes de juliol. Des de llavors s'han rebut peticions, s'han fet entrevistes a les persones interessades en ser mentores i finalment aquestes han passat per un curs de formació, fins que els ha arribat el moment de conèixer la persona refugiada que els ha estat assignada.

Segons expliquen fonts del departament, actualment a Girona hi viuen 164 persones refugiades: 141 a Girona i 23 a Salt, i fins ara s'havien tirat endavant nou tàndems. A partir d'ara, expliquen, n'hi haurà cinc més. El programa té per objectiu que les persones refugiades obtinguin un bon nivell d'autonomia, per tal que quan surtin del programa d'acollida de 18 mesos puguin esdevenir ciutadans de ple dret.