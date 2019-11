Més del 60% dels funcionaris judicials dels jutjats gironins són interins

Els jutjats gironins estan ocupats pràcticament per funcionaris judicials interins. Més del 60% de les 739 places de gestors, tramitadors i auxiliars dels nou partits judicials que divideixen la província de Girona són suplents, i només el de Sant Feliu de Guíxols té una taxa de titulars amb plaça obtinguda per oposició superior al 50%, i en el cas de Puigcerdà -el més extrem a escala catalana- l'interinatge arriba al 100%.

Aquestes són algunes de les conclusions que es poden extreure de la memòria de 2018 presentada fa pocs dies pel Tribunal Català de Justícia de Catalunya i que fan palès l'increment de l'interinatge en pràcticament tots els partits respecte de l'any anterior.

Tal com passa en altres províncies catalanes com ara la de Tarragona, la taxa d'interinitat de partits importants com Figueres i Santa Coloma de Farners superen el 70%, un fet que dificulta la instrucció de procediments com ara el cas Manga, una de les peces de les quals està instruïda pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de la capital selvatana.

A Ripoll la taxa també supera el 70%, i de les 15 places que conformen la plantilla dels jutjats només 4 són titulars. A Blanes, dels 5 jutjats de primera instància i instrucció sumant-hi Lloret de Mar i Tossa de Mar fins a un 67% són suplents, una situació semblant a la que viu Olot, que puja fins al 65%, i la Bisbal d'Empordà, que el frega amb el 64%. Pel que fa a Girona, que més enllà d'encarregar-se dels casos provinents de la capital també té la jurisdicció a 37 municipis més, l'interinatge supera la meitat de les places (56%) i de les 332 repartides pels òrgans judicials només 145 són ocupades per titulars. El cas de Sant Feliu és l'únic amb menys interins que titulars de les comarques gironines. De les 33 places, només 12 estan ocupades per funcionaris suplents (36%), i també té una de les taxes més baixes de tot Catalunya, per sota del partit judicial de Barcelona (34%). Si es fa una suma de totes les places fixades en tots els òrgans, que sumen 739, només 273 estan ocupades per titulars mentre que 466 són suplents. El tant per cent d'interinitat és del 63%, una xifra molt per sobre de la mitjana catalana, que ascendeix al 45%.



Més interins

Tot i que l'interinatge als òrgans judicials no es tracta d'un problema nou, sí que ha augmentat respecte de l'any anterior. De fet, Sant Feliu i la Bisbal són els únics que han reduït el personal suplent, tres i quatre punts respectivament. Tres més es mantenen amb els mateixos nivells (Puigcerdà, Santa Coloma i Olot) i la resta ha augmentat, i de forma accentuada en el cas de Blanes, amb 9 punts més. A Girona ho ha fet 3 punts. Les pujades també s'han donat a la resta del territori català, que d'altra banda també s'ha produït un augment de la dotació de la plantilla, que compta amb 64 places més que l'any 2017.

En xifres globals, el cos més afectat per l'interinatge és el dels auxiliars judicials, ja que de les 1.536 places de les quals consta només 626 són funcionaris titulars (59%). El cos de tramitació processal, que és el més nombrós amb 3.376 places, és en canvi el menys afectat (39%); i el de gestió processal tampoc supera la meitat d'interins (43%) en el total dels ocupats.7,253 places i