Policies nacionals investigats per l'1-O a Girona diuen que van fer mediació

Set policies nacionals investigats per l'1-O a Girona van assegurar ahir que abans de carregar van fer mediació. Els agents van declarar als jutjats per la seva intervenció als col·legis de Taialà i Narcís Xifra. Es tracta d'una versió contradictòria al que van apuntar dilluns diversos Mossos d'Esquadra testimonis dels fets, que van assegurar que els agents van carregar «tant bon punt van arribar a les escoles». Per la seva banda, els policies van explicar que els manifestants els van rebre amb una actitud «hostil» i amb atacs «verbals» que van arribar a ser «físiques».