Territori impulsa un protocol contra les festes il·legals amb vaixells a la Costa Brava

Aquest estiu, la celebració d'algunes festes il·legals en embarcacions en espais protegits de la Costa Brava van encendre les alarmes entre les plataformes ecologistes i les administracions públiques. Per evitar que aquestes situacions es tornin a repetir, el departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat que es reunirà amb els ajuntaments i altres organismes per establir un protocol d'actuació i denúncia d'aquest tipus d'activitats, per tal d'establir un sistema que faciliti la identificació dels infractors per poder iniciar, si s'escau, el corresponent expedient sancionador i de restitució en cas que s'hagi malmès l'espai natural.

Una de les festes més sonades de l'estiu, amb botellón inclòs, va tenir lloc el 10 d'agost a la cala d'en Massoni i a la Banyera de la Russa, situades a l'espai protegit de Castell-cap Roig. La convocatòria, feta a través d'un compte d'Instagram anomenat «Abarlofarras en la Costa Brava», va reunir una quarantena d'embarcacions en una festa que la Generalitat qualifica d' «il·legal», ja que no es va notificar i no va ser autoritzada pel departament d'Interior (i encara s'hagués presentat sol·licitud, també hauria estat denegad).

En una resposta al diputat d'En Comú Podem David Cid, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha explicat que l'expedient obert el mateix mes d'agost per la Generalitat per identificar els propietaris dels vaixells participants continua en curs, i que els amos de les embarcacions s'exposen a multes per haver celebrat una activitat sense l'autorització corresponent i per haver ocupat espais protegits. Tot i això, i malgrat advertir que activitats d'aquest tipus poden tenir una afectació ambiental -relacionada amb el fondeig de les embarcacions directament sobre les praderies de posidònia, les molèsties per soroll a la fauna o l'abandonament de residus-, la Generalitat explica que no hi ha constància que en aquell cas concret es produïssin danys ambientals significatius. Tampoc té constància que s'utilitzessin altaveus.

La de cap Roig, tanmateix, no va ser l'única festa il·legal en vaixells a la Costa Brava que es va celebrar aquest estiu. La Generalitat explica, en la mateixa resposta, que va aconseguir desconvocar-ne una altra al cap de Creus, i concretament al Port de la Selva: en aquell cas, la Guàrdia Civil, l'Ajuntament i els Agents Rurals se'n van assabentar prèviament i van fer acte de presència al punt de trobada, de manera que la festa es va desconvocar.

Per evitar que es facin noves convocatòries com aquesta, la Generalitat vol impulsar, juntament amb altres organismes, aquest protocol, per «evitar activitats que malmetin o posin en perill el medi ambient».