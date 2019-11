Les fortes pluges es concentren al Ripollès i deixen més de 40 litres a Santa Coloma

Les últimes tempestes que van produir-se divendres al vespre i nit i dissabte a la matinada a les comarques gironines es van concentrar principalment a la comarca del Ripollès i, en menor intensitat, a la Selva. Concretament, segons el Meteocat, es van registrar 62 litres per metre quadrat a Planoles i es van recollir fins a 54,2 litres a Núria, a 1.971 metres d'alçada. A Ulldeter hi van caure 45,7 litres i, sense marxar del Ripollès, a Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses i Molló es van registrar entre 30 i 40 litres per metre quadrat.

La comarca de la Selva va ser la segona de la demarcació on es van registrar més precipitacions. A Santa Coloma de Farners hi van caure 41,1 litres per metre quadrat. Per últim, a Viladrau (Osona) n'hi van caure 40,8. Fins al migdia es van produir ruixats dispersos i febles al Pirineu i al Prepirineu. A partir de la tarda, la inestabilitat va anar augmentant a la resta de la demarcació i es van produir alguns ruixats d'intensitat entre feble i moderada i en alguns punts van ser de més intensitat.



Ratxes de vent

D'altra banda, divendres Protecció Civil va activar el pla Ventcat per les previsions de ventades el cap de setmana. Ahir a la tarda es van registrar ratxes de vent de fins a 118,8 quilòmetres per hora a Portbou, i a altres punts de l'Alt Empordà com a la zona del Cap de Creus es van superar els 50 km/h. A mesura que va avançar el dia, el vent va seguir augmentant de força a la meitat sud de Catalunya. El valor més destacat van ser els 121,7 km/h de Mas de Barberans (Montsià).

Al migdia, Protecció Civil va activar la prealerta per fort onatge i es van registrar onades de més de dos metres i mig d'alçada. A partir de la tarda l'onatge va quedar restringit a l'Alt Empordà. Avui es preveu que la nuvolositat vagi perdent força i no s'esperen precipitacions destacades.