El Gran Recapte supera els 400.000 quilos d'aliments a la província de Girona

El Gran Recapte va tancar ahir la seva onzena edició sense cap incident i amb un balanç de més de 400.000 quilos de recollida de menjar a les comarques gironines. Des del Banc dels Aliments de Girona, però, van asseverar que es tractaven d'unes primeres estimacions i que, fins que no es tingui el recompte detallat els propers dies, no es podrà confirmar si la quantitat definititiva supera o no els 470.000 quilos de l'any passat.

Tot i així, el president del Banc a Girona, Frederic Gómez, va assenyalar que havia rebut «alguna queixa sobre el canvi de data», ja que normalment es feia una setmana més tard, justament «quan molta gent ja ha cobrat la nòmina o la pensió».

Per això, l'entitat gironina no descarta que l'avançament de data hagi influït negativament en la campanya. Ara, però, s'haurà d'esperar al balanç definitiu i decidir si l'any vinent es torna a la data original o si, per contra, es manté. Aquest canvi es va fer per no coincidir amb el Black Friday, l'anomenat «divendres negre» de tradició nord-americana que inaugura, amb molts descomptes, la campanya comercial nadalenca.



Menys voluntaris dels demanats

Tot i que la mobilització ha estat excepcional, com cada any, aquest 2019 no s'ha arribat als 4.500 voluntaris demanats. Ara bé, Gómez ha assenyalat que, afortunadament, molts voluntaris s'han apuntat a última hora. Entre ells s'hi va afegir el president del Parlament, Roger Torrent, que acompanyat de les seves filles va ajudar ahir al matí en les tasques de classificació del magatzem, ubicat a Girona Est.

També es va poder veure a l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, fent de voluntària divendres a la tarda al supermercat Consum de prop del Mercat del Lleó, a la plaça Calvet i Rubalcaba.

Els voluntaris es van dividir en torns de dues o més hores als punts de recollida, supermercats i establiments col·laboradors per tal d'animar els ciutadans a fer donacions de productes, especialment les conserves, llegums, oli i llet. Identificats amb petos de color blau, els voluntaris són imprescindibles per visibilitzar la campanya i ajudar en la logística dels punts de recapte.

La setmana vinent, els voluntaris continuaran fent tasques de classificació al magatzem, en uns torns que ja estan coberts.

Ells també van ser els encarregats d'entregar les bosses de tela reutilitzables que, per primera vegada en tot el territori, han substituït completament les bosses de plàstic. D'aquesta manera, el Banc dels Aliments ha apostat per un Gran Recapte més sostenible. En aquest sentit, han començat una prova pilot per canviar els dipòsits de cartró per unes saques fetes de tela.



Sense incidents però amb multes

Les jornades van transcórrer amb màxima normalitat, excepte per les dues multes que la Guàrdia Urbana va posar a unes furgonetes del Banc dels Aliments de Girona. Pel que sembla, els agents van penalitzar que no estiguessin en zona de càrrega i descàrrega.