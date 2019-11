El PSC recorda Ernest Lluch com una figura de «diàleg» en l'aniversari del seu assassinat

El PSC va participar ahir en l'acte de record a l'exministre socialista Ernest Lluch, a Maià de Montcal, en el 19è aniversari del seu assassinat per ETA –que es va commemorar aquest dijous–, i durant el qual el van lloar com una figura de «diàleg». El primer secretari del partit, Miquel Iceta, durant la seva intervenció, va recordar que qui va ser ministre socialista es caracteritzava per la seva capacitat de «diàleg» i va insistir que Espanya necessita «un govern capaç de dialogar».

«El diàleg és exigent, és voluntat d'enteniment i requereix respecte per a les opinions diferents. Estem obligats a oferir el respecte per a les opinions diferents», va assegurar, i va dir que aquest any hi ha hagut més Lluch que en altres perquè se'l necessita més. També va defensar que l'exministre va fer coses molt importants que van millorar la vida de molta gent, però que el seu llegat no ha de fer que se sentin petits: «Això no ha de desanimar-nos, ens ha d'estimular per estar a la seva altura».

La filla de l'exministre, Eulàlia Lluch, va ser contundent en el seu discurs i va lamentar que es critiqui el govern per negociar amb formacions com Bildu o ERC, perquè entén que actuen «dins de el marc constitucional». La filla d'Ernest Lluch va demanar també diàleg i «empatitzar» per buscar solucions, cosa que seria «el millor homenatge» al seu pare, va subratllar.

Els assistents es van trobar amb pintades independentistes a les portes del cementiri en contra del PSC quan es compleixen dinou anys de la mort d'Ernest Lluch.

En la cerimònia també hi va participar el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon; el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa; el diputat de la formació al Congrés Marc Lamuà; i el vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Josep Maria Carreras.