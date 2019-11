Aturen el desnonament de dos avis de Salt a qui el gendre havia estafat

Tot i els passos endavant fets al llarg de l'última dècada en la legislació hipotecària, Espanya continua essent «el país dels desnonaments». El lletrat gironí especialitzat en execucions immobiliàries Francesc Xavier López és membre de la Xarxa Catalana d'Habitatge, entitat que intenta posposar o arreglar dialogadament execucions hipotecàries a tot Catalunya. «Des de principi d'any he participat en 1.129 casos, i he aconseguit algun sobreseïment, però és en molt pocs casos i potser és 1 de cada 100», apunta.

Un dels últims casos que López ha tingut en aquesta matèria ha estat el d'un matrimoni saltenc en situació de vulnerabilitat a qui aquest dijous van intentar desnonar del seu pis al carrer Francesc Macià. En aquesta ocasió es va poder suspendre in situ i s'ha ajornat per al gener. Es tracta d'un dels centenars de casos que el lletrat porta a les comarques gironines, i dels pocs que s'aconsegueixen suspendre, segons explica el mateix advocat.

L'entitat bancària denunciant és Credit Agricole S.L., un banc francès que opera a Espanya, i els fets es remunten al 2011, amb sol·licitud d'un crèdit per valor de 80.000 euros per part del gendre dels afectats. Per tal d'obtenir-lo, va avalar el pis on viu el matrimoni, que compta amb uns ingressos mensuals inferiors a 600 euros.

La jutgessa del Jutjat de Primera Instància número 4 de Girona ha acceptat els recursos interposats per part de l'entitat defensora, la Xarxa Catalana d'Habitatge. El matrimoni, de 88 i 87 anys respectivament, va acreditar estar en una situació de vulnerabilitat motivada per una situació de salut molt delicada. «No vam poder-nos acollir a la llei de 2015 i aquesta gent no va poder tenir accés a un notari, fet que potser hauria impedit aquest aval que ara han de carregar», subratlla l'advocat. Pel que fa a la nova llei hipotecària, ha començat a afavorir els deutors a partir de la seva aplicació, i el lletrat sosté que si bé en aquest cas no s'ha pogut aplicar, «ara ens trobem que ens arxiven totes les execucions que tenen menys de 12 mesos».

Finalment aquest desnonament s'ha ajornat fins al 16 de gener, i, segons López, que exerceix de lletrat en la causa, l'intent de desnonament és una «atemptat contra els drets humans més elementals i sobretot a la vellesa», ja que el matrimoni ha acreditat informes de risc per part dels serveis socials competents. Pel que fa a la pròxima data de llançament, que ja serà la tercera fixada després d'un any i mig, López confia a trobar una solució per al cas vuit anys després i que es concedeixi un lloguer social al matrimoni, com ja ha valorat positivament el Consorci de Benestar Social del Gironès i Salt. «Amb aquest ajornament aconseguirem un refugi adequat per a aquests dos avis estafats pel seu fill polític», assevera.

Precisament, el mes passat el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides va presentar una resolució en què avisava que fer una execució hipotecària sense tenir en compte la «vulnerabilitat» dels inquilins viola el dret a l'habitatge. Precisament aquesta vulneració va impulsar una modificació de la llei catalana del Codi de consum de Catalunya l'any 2015, que inclou la figura del notari al llarg del procés d'adquisició d'un crèdit o préstec hipotecari sobre l'immoble. Un dels articles especifica que «els notaris han d'assegurar-se que les persones consumidores i els avaladors comprenen correctament tota la informació obligatòria referida al contracte hipotecari abans de firmar-lo».

Seguint amb la nova legislació hipotecària, ens n'anem a una llei de 2017, que amplia la protecció dels deutors hipotecaris en situació de vulnerabilitat, i entre altres mesures per acollir-s'hi elimina el requisit previ d'haver esgotat les prestacions d'atur i inclou la unitat familiar monoparental amb un fill (fins llavors n'hi havia d'haver dos), i també la que inclogui un menor d'edat (fins ara havia de ser menor de 3 anys). Una de les mesures destacades va ser l'ampliació del termini de suspensió de llançaments, que va ampliar-se addicionalment fins a tres anys.

Fa 5 mesos Espanya ha fet l'últim gran pas en la protecció dels deutors amb la nova llei hipotecària aprovada al juny a instància d'una directiva comunitària que s'ha complert amb tres anys de retard. Una de les mesures més destacades és l'ampliació a 12 dels mesos necessaris per interposar una demanda d'impagament.

Cinc desnonaments diaris

En els dos primers trimestres de l'any s'han executat 995 desnonaments, 183 menys que el mateix període de l'any 2018. Durant tot l'any passat els jutjats gironins van executar fins a 2.120 desnonaments arreu de la demarcació. D'un any per l'altre, la xifra havia crescut un 3,8% i ja en feia quatre que anava a l'alça.

De mitjana, cada dia es porten a terme fins a cinc llançaments arreu del territori, la majoria dels casos contra llogaters que no poden pagar les quotes fixades. «No sé si arribarem a ser una república, però si ho som, serà la república dels desnonamens», conclou López.