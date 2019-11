Auge de les execucions hipotecàries després de cinc anys de baixada

Els òrgans judicials gironins han presentat aquest 2018 un 22% més de procediments d'execucions hipotecàries que l'any anterior. La memòria del 2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) mostra que, després de cinc anys de baixades, el repunt ha estat menys accentuat que a la resta de províncies catalanes. El 2018 va tancar amb 874 procediments, i l'any 2014 se'n van executar 2.095, una xifra que representa un 12% del total de procediments a tot Catalunya, que van enfilar-se fins als 17.035.

La mitjana per òrgan a la província de Girona durant el 2018 ha estat de 26 casos, un nombre idèntic al de Lleida i molt a prop de Tarragona, que puja a 28. Per contra, Barcelona és la demarcació que menys càrrega de feina té, ja que va concentrar 17 casos per òrgan d'un total de 3.470 presentats.

Els jutjats de Primera Instància de tot Catalunya van tramitar l'any passat prop d'un 4% més de procediments de desnonaments que l'any 2017, i després de cinc anys de caigudes. La majoria es van fer a través de la Llei d'Arrendaments Urbans (8.877), una part a partir de la Llei Hipotecària (3.778) i la resta (1.286) mitjançant altres procediments. Catalunya concentra el 21% del total de les execucions hipotecàries de tot l'Estat, una xifra que s'ha mantingut estable durant els últims anys malgrat la davallada de prop del 70% dels casos respecte del 2014. Si fa 5 anys se'n van fer unes 17.000, l'any passat va tancar amb prop de 6.000.

Conseqüències de la crisi

Les dades presentades pel TSJCat presenten a l'activitat judicial dels òrgans catalans relacionada amb la crisi econòmica un cercle de tres potes que més enllà de les execucions hipotecàries també inclou els concursos de creditors i els acomiadaments laborals. En aquest últim cas, Girona ha estat l'única província catalana on els litigis laborals en els òrgans judicials han registrat una evolució negativa d'un 10% respecte de l'any anterior, tancant l'any amb 1.201 casos presentats. La demarcació encara està molt per sota dels prop de 1.400 procediments presentats el 2014, i l'any passat la mitjana d'aquest tipus d'assumptes per òrgan va ser dels més baixos de Catalunya, concretament de 300 i només per darrere de Lleida (296).

Pel que fa als concursos, Girona se situa en segona posició, i l'any passat se'n van presentar un 40% més que el 2017, és a dir, de 80 procediments a 112. Es tracta d'una xifra que s'acosta després de 5 anys als nivells de 2014 (154), i mostren una panoràmica judicial encara molt guiada pels estralls de la recessió.