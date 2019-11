cinc anys d'atenció integral El programa ha acompanyat més de 2.000 persones a Girona

El Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de La Caixa compleix els primers deu anys de trajectòria a Catalunya i cinc a Girona havent atès 2.193 persones amb malalties cròniques i 3.333 familiars a la demarcació. També ha format 47 grups de dol per a familiars en els quals han participat 460 persones i 15 grups de suport psicoterapèutic per a pacients i cuidadors. D'altra banda, duen a terme assessorament a professionals sanitaris i diverses formacions. La finalitat del programa és assolir una atenció integral basada en el suport emocional, social i espiritual. Per això compten amb un equip de quatre psicòlegs al centre sociosanitari Mutuam, el Trueta i Santa Caterina.