La Fiscalia demana 20 anys de presó per a dos acusats d'assaltar una casa a Blanes

La Fiscalia demana 20 anys de presó per a un home i una dona acusats d'assaltar amb violència una casa a Blanes el setembre de 2017, agredir el matrimoni que hi vivia i la treballadora de la llar, i retenir-los a dins durant més de dotze hores. Segons recull l'escrit de qualificació provisional de la Fiscalia, els acusats, en complicitat amb una altra dona, de la qual encara es desconeix la identitat, van posar-se d'acord per «assaltar el domicili i apoderar-se dels objectes de valor i diners en efectiu» que hi hagués a l'interior. L'acusada havia mantingut abans una relació extramatrimonial amb el propietari, que va durar tres anys. La Fiscalia detalla que els amants havien tingut tanta confiança que ell li havia donat les claus i el comandament a distància del garatge.

L'assalt violent va tenir lloc el 13 de setembre del 2017 pels voltants de les onze del matí. Segons la Fiscalia, l'examant no va entrar a l'habitatge, però sí que va ordir el pla de l'assalt, va portar els altres dos acusats amb cotxe fins a la casa, els va donar el comandament del garatge perquè poguessin entrar i més tard –ja de matinada- va anar-los a recollir. Els lladres (l'acusat i l'altra dona no identificada) van entrar a la casa tapats amb passamuntanyes i van lligar les mans amb brides de plàstic a la treballadora de la llar, que estava sola. Li van tapar els ulls amb cinta adhesiva, la van amenaçar amb una pistola d'aire comprimit i la van tancar en una habitació, com farien després amb les altres dues víctimes. També li van robar el mòbil.

Pels volts de dos quarts d'una va arribar l'amo i examant de l'acusada. Els acusats el van dur per la força fins a l'habitació del seu fill. Van buidar-li les butxaques, li van treure les ulleres i el van immobilitzar a l'habitació on hi havia la treballadora. A les dues del migdia va arribar la mestressa. Segons la Fiscalia, l'acusat «la va atacar, la va tirar a terra, li va colpejar el cap i després la va arrossegar agafant-la pels cabells» fins a l'habitació on els altres dos seguien retinguts.



Un botí de més de 70.000 euros

A la mestressa li van reclamar que els digués on guardava les joies i li van exigir que els entregués 20.000 euros, amenaçant-la que «matarien els seus nets». La dona, recull l'escrit, va guiar el lladre fins a les joies (valorades en 69.900 euros) però no tenia tants diners en efectiu. L'acusat li va prendre les targetes de crèdit i la va obligar a dir-li el número secret. Els assaltants no van abandonar el domicili fins a quarts de dues de la matinada. Segons l'escrit d'acusació, van retirar 2.550 euros en efectiu dels comptes bancaris de les víctimes durant aquella nit i matinada, en cinc operacions diferents des de caixers. La Policia Local de Lloret els va enxampar amb el botí aquella mateixa nit, però no van trobar les joies.

La Fiscalia acusa els dos processats d'un delicte de robatori amb violència o intimidació, tres delictes de detenció il·legal i delicte lleu de lesions. A ell, a més, li imputa un agreujant de reincidència. L'acusació pública sol·licita una condemna de 20 anys de presó pel robatori i les detencions il·legals, i una multa de 600 euros per les lesions.

En concepte de responsabilitat civil, la Fiscalia reclama indemnitzar les víctimes amb 74.540 euros (corresponents al valor de les joies, els diners robats i les seqüeles psicològiques). Al processat, a més, el ministeri públic li reclama que pagui 975 euros a la mestressa de l'habitatge per les lesions que li va fer quan la va agredir. Al cas també hi ha dues acusacions particulars. El judici s'ha assenyalat inicialment per al 4 de desembre a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona.