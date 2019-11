«Gràcies a l'ajuda del psicòleg tinc ganes de canviar d'hàbits per millorar la qualitat de vida»

La Carme pateix una malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) des de fa uns deu anys que li ha ocasionat un deteriorament de la qualitat de vida molt elevat. Entre d'altres aspectes, li produeix un gran cansament en el dia a dia, sensació d'ofec si fa sobreesforços físics, tos crònica i apnees. El principal efecte d'aquest trastorn és la limitació del pas de l'aire a les vies respiratòries que ve agreujat, en el cas de la Carme, per l'excés de monòxid de carboni als pulmons. La causa principal de l'origen d'aquesta malaltia –tal i com li han dit els metges encara que al principi ella no ho volia admetre– és el fet d'haver fumat durant cinquanta anys. «Me'n penedeixo molt d'haver-ho fet durant tant de temps; al principi en donava les culpes a molts factors menys al més agressiu: el tabac», explica la Carme.

Ella ara té 70 anys, però quan li van diagnosticar l'MPOC ja no treballava des de feia temps, per una altra causa de salut. Va treballar a Diari de Girona durant molts anys –quan la seu estava a la carretera Barcelona–: feia de recepcionista i també gestionava aspectes de l'àrea de publicitat. Poc abans de fer cinquanta anys va patir una crisi molt severa que la va deixar sense pràcticament visió d'un ull. «Recordo molt bé aquell dia, va ser d'un moment a l'altre que de cop vaig deixar de veure-hi», recorda. Li van diagnosticar degeneració macular, un trastorn ocular que minva lentament la visió central i aguda. Degut a això va haver de deixar la feina al diari, ja que li van decretar una invalidesa.

A partir d'aquell moment, va seguir una vida normal fins que al cap d'uns deu anys li van diagnosticar la malaltia pulmonar que té actualment. Tot i que el tractament farmacològic permet alleujar els símptomes i millorar tant la tolerància a l'exercici i a l'activitat diària com la qualitat de vida, els símptomes respiratoris es poden agreujar puntualment i és necessari un tractament addicional. Aquests episodis de descompensació de la malaltia s'anomenen exacerbacions o aguditzacions. Un d'aquests episodis el va patir el setembre passat –tenint en compte, a més, que encara no havia deixat de fumar.

Episodi crític



«Estava a casa i es veu que vaig perdre totalment el coneixement, em van ingressar al Trueta i els metges em donaven una esperança de vida de poques hores», recorda, contundent, la Carme. Contra tot pronòstic, però, es va refer i al cap de quinze dies la van derivar al Centre Sociosanitari Mutuam, «un lloc de traspàs entre l'hospital i casa teva», defineix. «Em cuiden molt bé i l'atenció de tot el personal és molt bona, llàstima que sigui la més jove dels pacients! Fins i tot em diuen nena», bromeja la Carme.

Mentre estava ingressada al Trueta, es va poder acollir al Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de La Caixa i li van assignar un psicòleg, en Jep, que li va oferir suport emocional. En Josep Soler és un psicòleg general sanitari que va entrar a formar part del programa el setembre per cobrir una baixa de maternitat.

Durant nou anys va treballar a l'Associació de Cures Pal·liatives i des que es va impulsar el programa de La Caixa hi ha mostrat interès. Soler considera que és «molt interessant», ja que cobreix un «buit» important en l'àmbit crònic i en les malalties avançades. «Els hospitals en general ofereixen un servei de psicologia a la Unitat de Cures Intensives (UCI), a la Unitat de Neonatologia o a Oncologia, principalment, però hi ha pacients amb altres malalties, com ara cardiovasculars, respiratòries o renals que no en gaudeixen», explica Soler, que destaca la tasca del programa que «cobreix» les necessitats «emocionals, socials i espirituals» d'aquest tipus de pacients. Soler també remarca la importància d'assessorar diversos professionals sanitaris que tracten amb els pacients.

Ell principalment atén pacients del Trueta, tot i que també en fa seguiment al Mutuam, com és el cas de la Carme.

Suport del psicòleg



La Carme assegura que, juntament amb el suport de les seves dues filles, el suport d'en Jep ha sigut vital per ella. «Em venia a veure cada dia i xerràvem una estona i quan em van derivar a Mutuam em continua visitant sempre que pot», explica la Carme. «No només parlem sobre la malaltia sinó també d'altres temes i, sobretot, em dona força per deixar de fumar i canviar d'hàbits per millorar la meva qualitat de vida a partir d'ara». Aquesta setmana la Carme rebrà l'alta i, tot i que és conscient que la malaltia l'acompanyarà per sempre, es proposa sortir més de casa, menjar sa i deixar-se ajudar per familiars i amics per poder tirar endavant.

El programa ha acompanyat més de 2.000 persones a Girona

El Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de La Caixa compleix els primers deu anys de trajectòria a Catalunya i cinc a Girona havent atès 2.193 persones amb malalties cròniques i 3.333 familiars a la demarcació. També ha format 47 grups de dol per a familiars en els quals han participat 460 persones i 15 grups de suport psicoterapèutic per a pacients i cuidadors. D'altra banda, duen a terme assessorament a professionals sanitaris i diverses formacions. La finalitat del programa és assolir una atenció integral basada en el suport emocional, social i espiritual. Per això compten amb un equip de quatre psicòlegs al centre sociosanitari Mutuam, el Trueta i Santa Caterina.