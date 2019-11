Incendi a la caseta dels burots a Olot, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses

Incendi a la caseta dels burots a la carretera de Sant Joan de les Abadesses. Al voltant de les 17 hores han començat a sortir flames i un intens fum negre de la caseta dels burots situada a l'entrada del nucli urbà d'Olot per la carretera de Sant Joan de les Abadesses. En un primer moment l'incendi ha provocat retencions de cotxes. En pocs minuts, la Policia Municipal ha pogut ordenar el trànsit. Els vehicles dels bombers i dels serveis d'emergències mèdiques han pogut estacionar a l'aparcament habilitat prop de la caseta.

ls bombers han apagat l'incendi en poca estona. Això no obstant l'edifici ha quedat en mal estat, sobretot la teulada. Es tracta d'un testimoni del temps de l'impost dels consums, instaurat el 1845 pels governs liberals i abolit el 1911. Cobraven pels aliments que es consumien per la qual cosa era considerat com la lacra de les classes populars. El paper de la caseta era guardar de les inclemències del temps els burots o vigilants de consums.

Controlaven l'entrada dels aliments i productes de necessitat als pobles i les ciutats. La caseta havia estat restaurada en diferents ocasions pel seu paper en la història. Segons testimonis, en els últims temps la caseta estava ocupada i hi vivia un home.