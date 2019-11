Nou bombers han mort en acte de servei a Girona des de la creació del cos

Nou bombers de la Generalitat han perdut la vida a les comarques de Girona mentre estaven de servei des de la creació del cos, l'any 1980. Ara, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior vol fer un reconeixent a aquestes persones que ho van donar tot mentre feien la seva feina.

Per aquest motiu, ha creat un Memorial de Bombers de la Generalitat. En aquests moments, es visibilitza en una pàgina web on es ret homenatge als 41 membres del cos d'emergències que en els últims 40 anys han perdut la vida mentre treballaven a Catalunya.

Es tracta d'un espai web –encara en fase de revisió– on es pot consultar cada víctima mortal. Tota la informació disponible és el resultat d'una feina d'investigació i recerca de més de dos anys de tècnics del cos amb passió per la història de l'entitat i que ha comptat també amb l'ajuda del bomber voluntari Marc Ferrer, que havia anat recopilant dades històriques.

Aquest memorial permet accedir a les dades dels finats a través d'un llistat que va per dècades o movent-se per un mapa. Un cop s'accedeix en un dels punts marcats en vermell, es desplega una finestra amb la informació del bomber finat en acte de servei.

La informació que es proporciona passa bàsicament pel nom de la víctima mortal, l'edat que tenia, com va morir, a on i a quin parc pertanyia, entre d'altres.

Es tracta d'un espai a internet sobri i senzill que es titula Memorial. Als companys que ens van deixar en acte de servei. Va acompanyat d'una cita d'homenatge als desapareguts que diu: «Sempre en el nostre record. Que l'exemple dels qui, amb esperit generós, s'esforçaren i lluitaren pels altres impregni els nostres cors».

Fins ara, els Bombers de la Generalitat no tenien cap lloc per poder retre homenatge a tots els companys morts en acte de servei. Fa uns anys tenien les fotografies dels efectius del cos finats en una sala de la seu central dels Bombers a Bellaterra, on se'ls recordava. Però arran d'uns canvis d'usos de l'espai, van retirar-se i les imatges no es van recol·locar en cap altre lloc.

Els homenatges als membres del cos morts en acte de servei, per tant, es feien fins ara en el punt on hi havia hagut algun tipus de tragèdia que havia acabat amb alguna víctima mortal. Un exemple és el monòlit de pedra i la placa que hi ha en un dels miradors d'Horta de Sant Joan, on es ret homenatge als cinc bombers morts a l'incendi d'Horta del mes de juliol de 2009.

Per tal que tots els membres del cos i gent propera puguin conèixer la història dels Bombers, també en la seva vessant més tràgica, s'ha creat aquest memorial on-line. Es tracta, però, només d'una peça de l'homenatge que es vol fer des de la Direcció General als bombers que han perdut la vida en acte de servei. El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Manel Pardo, assegura que la web només és una part del memorial i que s'ha fet per «tenir un punt de referència de tota la història dels bombers que han mort en acte de servei o per altres causes durant el servei».

Homenatge el dia del Patró

El responsable dels Bombers afirma que, en paral·lel al web, s'està treballant per tal que es col·loqui algun tipus d'escultura o monòlit a la seu de Bellaterra perquè veu necessari «que els bombers tinguin un lloc de recordatori dels que han perdut la vida». Manel Pardo afegeix que calia «buscar un lloc per no haver d'anar a tot arreu on han passat els accidents, i així, el dia del Patró, el 8 de març, es pugui homenatjar-los». La instal·lació del Memorial a la seu central dels Bombers de moment no té data, ja que depèn d'una reforma més gran prevista a tot l'equipament, explica el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.