Un partit hondureny tindrà presència a Girona per ajudar els compatriotes

El partit Salvador de Honduras, formació creada per l'excandidat a la presidencia del país centreamericà Salvador Nasralla, va celebrar recentment un acte a Girona per fer el primer pas per constituir una delegació del partit a la província. Com a conseqüència del gran nombre d'immigrants hondurenys que hi ha a l'estranger, la formació ha decidit crear estructures als Estats Units i Europa, amb seu a Espanya, país on es concentren la majoria dels hondurenys del continent. D'aquesta forma, el partit tindrà delegacions a diverses ciutats espanyoles com Madrid, Barcelona, Segòvia, Saragossa o Girona.

La formació vol desenvolupar, de la mà d'Iroshka Elvir, dona de Salvador Nasralla, el projecte Casa Honduras, un lloc on els hondurenys que acaben d'arribar a Espanya puguin trobar ajuda per cobrir les seves necessitats bàsiques, col·laborant en la seva ràpida integració principalment en els primers tres mesos d'estada.

El coordinador de Salvador de Honduras per a Europa, el periodista i polític Ramiro Rosales, va destacar la importància d'aquest projecte, ja que «deixant de banda l'aspecte polític, la prioritat dels hondurenys quan arriben a Espanya és saber com funciona el metro, saber com empadronar-se, saber com funciona el sistema de salut?, i després, quan ja estan integrats, és quan es plantegen el tema de la política, i nosaltres com a institució política li devem aquesta tasca als nostres compatriotes». «La nostra intenció és que el Partit Salvador de Honduras tingui un braç solidari a Europa que sigui funcional i efectiu, cobrint les necessitats bàsiques dels compatriotes que acabin d'arribar a Espanya», va afegir.

Rosales va assegurar que de moment s'aniran constituint juntes directives provisionals a cada ciutat fins a la celebració d'una assemblea constituent. L'acte celebrat a Girona va consistir en una primera presa de contacte per posar a sobre de la taula quines són les principals necessitats de la comunitat hondurenya i com afrontar-les. El coordinador va afegir que «com que no tenim la possibilitat de votar a les eleccions d'Hondures, la nostra tasca és conscienciar els nostres familiars que están allà perquè s'involucrin en en nostre partit».

«Es calcula que a Espanya hi poden haver uns 100.000 hondurenys, i si aquests tenen 4 o 5 familiars a Hondures en edat de votar, podem arribar a unes 500.000 persones, ja que lògicament la gran majoria dels que estem fora del país estem en contra del Govern de Juan Orlando Hernández, que ens ha obligat a emigrar per diversos motius», va explicar Rosales, que a Girona compta amb la col·laboració d'Antonio Flores.



La unió fa la força

El coordinador a Europa de Salvador de Honduras va assenyalar que, de la mateixa forma que s'ha fet al país centreamericà, on els principals líders opositors han decidit unir les seves forces per intentar canviar la complicada situació en la qual es troba Hondures, el seu partit ha mantingut contactes amb el coordinador de la formació Libertad y Refundación a Espanya per constituir una coalició i donar-li veu al conjunt d'associacions d'hondurenys de les diferents ciutats, «que pels motius que siguin no estan treballant juntes per ajudar la comunitat d'hondurenys a Espanya». En aquest sentit, Rosales va afirmar que la idea és «mantenir les associacions lluny de les estructures polítiques, però molt vinculades als temes socials, de la mateixa forma que fa el partit Salvador de Honduras al país centreamericà».

El coordinador del partit a Europa va destacar que «farem arribar les inquietuds i les necesssitats dels hondurenys a les diverses ciutats espanyoles expressades en actes com el de Girona a la nostra gent a Hondures, ja que tenim representants al Congrés que poden donar veu als compatriotes que estan a l'estranger i intentar resoldre els seus problemes».

En tot cas, Rosales aposta per «escoltar de primera mà quines són les necessitats de la comunitat hondurenya a Girona i de quina manera pot el partit Salvador de Honduras treballar per afrontar-les i anar més enllà de tornar a exposar els motius pels quals hem sortit del país, que tots ja sabem, però parlar simplement això suposaria quedar-nos curts».