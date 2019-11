precedent Set acusats de Cassà, absolts també per mala praxi policial

El passat 9 de novembre, el Jutjat Penal 2 de Girona també va absoldre set acusats de tenir plantacions de marihuana per mala praxi policial durant la investigació de la policia. En aquest cas, es tractava d'onze quilos cultivats en un habitatge de Cassà de la Selva. Tot i que els Mossos van constatar que hi havia una instal·lació de grans dimensions de plantes seques en una nau a l'exterior de l'habitatge, el tribunal va invalidar les proves que hi havia contra els acusats. El lletrat Aitor Cuéllar, que encapçalava la defensa dels acusats, va demanar la nul·litat de les fotos de què van servir-se els Mossos perquè s'havien obtingut des d'una part del domicili i sense autorització judicial.