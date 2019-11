Els transportistes podrien denunciar les autoritats que no van evitar els talls de l'AP-7

Les accions penals que ha decidit emprendre el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) pels talls de vies a la frontera de la Jonquera es dirigiran contra aquells que van protagonitzar els fets, però els transportistes no descarten que arribin a «altres responsables» que els van permetre per «inacció o desistiment».

El director general de l'Associació del Transport Internacional per Carretera (Astic), Ramón Valdivia, ha explicat que, encara que els transportistes parteixen de la base que «els culpables són els que realitzen els fets», hi ha més responsables que no van evitar que es produïssin els talls.

Segons Valdivia, aquests responsables tampoc van garantir que els conductors i les seves mercaderies circulessin «lliurement» per les carreteres, «en particular per la frontera francoespanyola». Les organitzacions de transportistes integrades en el Departament de Mercaderies del CNTC, entre elles Astic, tornaran a reunir-se la setmana que ve per concretar les mesures a adoptar, després d'aprovar dijous passat per unanimitat impulsar accions penals contra els responsables dels talls.

Valdivia ha explicat que l'acord del CNTC és anar per la via penal contra aquells que van provocar «aquesta situació inadmissible de retallada de drets». Les accions -ha apuntat- arribaran a tothom que considerin «que té una responsabilitat d'inacció o desistiment». «Caldrà dilucidar, amb el Codi Penal a la mà i amb les eines jurídiques ben amarrades, on, quan i a qui es dirigeix la nostra denúncia», ha recalcat.

Segons el responsable d'Astic, no hi va haver «diligència oportuna ni valoració real» del dany que s'estava realitzant, ja que l'11 de novembre, quan es va produir l'últim tall a la frontera, les autoritats «estaven avisades que passaria i ningú va fer res fins a trenta hores després».

De fet, Valdivia critica que aquell dia el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, estava comentant els resultats electorals mentre «milers de conductors amb els seus camions» es trobaven encallats al pas fronterer.

Pel que fa a les accions penals que planegen dur a terme, Valdivia ha explicat que encara no les han concretat perquè el gabinet jurídic del Comitè està valorant «la millor via i la millor manera». «Està votat per unanimitat, ara cal encarregar al gabinet jurídic que ens digui en quin moment i en quin lloc es plantejarà», ha avançat.

Valdivia ha explicat que el que demanen ara mateix els transportistes és «que no torni a succeir» i que, de la mateixa manera que s'han pres mesures per evitar el col·lapse de l'aeroport del Prat o l'estació de Sants, «es prenguin les mesures necessàries perquè les mercaderies i els conductors que les porten puguin circular amb llibertat».

Uns 100 milions de pèrdues

El director general d'Astic ha xifrat en 100 milions les pèrdues produïdes pels talls a la Jonquera per al sector del transport i en 500 milions d'euros, «com a mínim», per a l'economia espanyola. Pel que fa al nombre de transportistes afectats, Valdivia ha assenyalat que l'11 de novembre es van veure afectats aproximadament 7.000 conductors professionals (4.000 a la banda espanyola i 3.000 a la francesa), mentre que en el tall del 18 d'octubre n'hi va haver més de 10.000 entre els dos costats.

Tot i això, ha explicat que «el principal mal» és que la confiança cap als operadors logístics espanyols «ha quedat molt damnificada» i que els receptors europeus «comencen a dubtar de si som capaços de seguir complint com fins ara amb els nostres compromisos de lliurament».