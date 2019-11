Les Vies Braves generen un impacte econòmic de 2,7 milions i 43 llocs de treball

La xarxa d'itineraris marins Vies Braves ha generat un impacte econòmic de 2,7 milions d'euros (MEUR) aquesta temporada i ha contribuït a la creació de més de 43 llocs de treball. Així ho constata el darrer estudi per conèixer l'impacte econòmic i mediambiental de la iniciativa així com el perfil dels usuaris.

Aquest 2019, hi havia 26 vies actives a setze municipis catalans amb una participació de 1.700 persones en les més de 180 activitats gratuïtes de natació i esnòrquel. El cofundador de Vies Braves, Miquel Sunyer, creu que l'èxit del projecte respon a una aposta per per un "model de turisme sostenible que fa compatible el desenvolupament del sector amb la preservació dels espais i recursos naturals".

Segons l'informe realitzat per BiM Consultors, a partir de 488 enquestes fetes a usuaris del projecte, Vies Braves ha generat un impacte econòmic al territori de 2,7 milions d'euros (MEUR) i ha permès crear 43,71 llocs de treball (per any). Pel que fa a la despesa econòmica de les persones usuàries de Vies Braves, els sectors allotjament i restauració en són els més beneficiats.

L'estudi també defineix el perfil dels seus usuaris: un 56% són homes i un 44% són dones; la franja d'edat predominant és la de 46-65 anys i el nivell d'estudis és elevat. Un 44% viatja en família i un 30% ho fa en parella. La procedència és majoritàriament de la zona de Barcelona i rodalies en un 60% dels casos, seguida de Girona amb un 30%. La diversitat dels perfils és molt àmplia: des d'usuaris que utilitzen les Vies Braves per a la pràctica esportiva, a usuaris que les utilitzen com a espai d'oci.

L'estudi també revela que Vies Braves es considera un element determinant a l'hora d'escollir la destinació, segons un 41% dels usuaris enquestats. En aquest sentit, es generen pernoctacions en un 45% dels casos, i per tant, el perfil turístic no és només és excursionista. En el mateix informe, es destaca que el percentatge de repetició de destinació és del 95,5%.

El nedador extrem i cofundador del projecte, Miquel Sunyer, remarca que la iniciativa "continua apropant les persones al mar i contribueix a la sensibilitzar la població sobre les seves problemàtiques". En aquest sentit, afirma que es posa l'accent en la "conservació dels recursos marins, promou la participació de tots els agents locals i s'integra plenament en les singularitats de cada municipi". D'altra banda, subratlla que el seu èxit està estretament lligat amb el suport i complicitat de les administracions locals, "encarregades d'incentivar un turisme que potenciï els recursos locals i introdueixi criteris de sostenibilitat en la gestió de l'oferta turística".



Més de 25 km de costa

Vies Braves ha protegit aquest any 25,7 km de litoral amb l'abalisament dels trams de costa que configuren els itineraris marins. Segons els impulsors, l'abalisament permet reduir els impactes mediambientals negatius durant els mesos de més pressió turística. Al llarg del 2019, Vies Braves ha participat en 15 neteges de fons marí i neteges de platges dins els perímetres dels itineraris marins (quatre de les quals s'han organitzat en el marc dels Camps de Treball 2018) que han permès extreure 688 kg de residus.

Pel que fa a l'impacte en la vida saludable dels ciutadans, el 37% dels enquestats afirmen que s'han animat a participar en alguna activitat Vies Braves per primera vegada, de manera que el projecte s'ha convertit en una plataforma d'iniciació a les aigües obertes.

En l'àmbit de la consciència ciutadana, el 78% dels enquestats han recollit alguna vegada algun residu del fons marí i l'han tirat al contenidor, i han valorat amb un 3,9 sobre de 5 la influència que ha tingut Vies Braves sobre la seva percepció a l'hora de protegir i conservar el medi marí.

Finalment, en el camp de l'educació, Vies Braves ja suma 14 camps de treball realitzats al llarg dels últims anys on han participat un total de més de 240 joves.



Sobre Vies Braves

Vies Braves és una xarxa pública d'itineraris marins i aigües obertes per la pràctica de la natació i l'esnòrquel destinada a tots els públics, de lliure accés i gratuïta. Es tracta d'un projecte pioner a nivell mundial amb presència a la Costa Brava, Costa BCN-Maresme i Costa Tarragona que promou la pràctica de la natació i la descoberta del territori mitjançant l'esport.

Aquesta iniciativa publico-privada va néixer l'any 2014 a la Costa Brava amb l'impuls del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, el nedador d'aigües obertes i ambaixador de la Costa Brava Miquel Sunyer i l'empresa TechnojetSwim, especialitzada en la venda de material tècnic de piscina i piscines contracorrent.

Després de sis temporades en funcionament, ja són disset els municipis que formen part de la xarxa d'itineraris marins.