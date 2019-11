Castellfollit tramita la compra d'un museu i un antic cinema per poder fer un nou vial

L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca, en el seu últim ple, va aprovar una partida de 26.000 euros per començar els tràmits per a la compra del museu de l'embotit i de l'antic cinema del poble. La intenció és ensorrar els dos edificis per poder fer un vial d'uns setanta metres que sigui un nou accés al nucli antic, ara amb una única entrada des de la travessera de l'N-260. La proposta va ser aprovada en el ple del dimarts dia 19 de novembre i forma part de les inversions previstes en el pressupost del 2020.

L'alcalde de Castellfollit, Miquel Reverter (ERC), ha explicat que la previsió de compra està repartida en 15.000 euros per pagar els primers tràmits i 11.000 euros per modificar el planejament.

Pel que fa a l'import de la finca, Reverter ha exposat que encara no s'ha concretat. Segons ell, el que sí ques'ha acordat és que serà una compra finançada. És a dir, l'Ajuntament farà pagaments repartits per anualitats però a partir del primer pagament tindrà la propietat de la finca. Així doncs, la idea és ensorrar els dos edificis i fer el vial.

L'obertura del vial permetrà dotar el poble de dues vies d'accés al nucli antic. Ara, només n'hi ha una, la que a partir de la torre del Rellotge s'obre al carrer Nou, el qual forma part d'una via que travessa el nucli antic fins a la plaça Nova i el carrer de l'Església. El nucli antic és la part del poble que està assentada damunt de l'espadat i considerada de més interès turístic. Conté dos miradors, places, una església i moltes cases antigues en renglera en carrers estrets.

El fet d'haver-hi una sola via d'accés representa un problema per a l'entrada dels vehicles d'emergències quan hi ha un sinistre. A part dels vehicles d'emergències, la manca d'entrada al nucli antic suposa un inconvenient quan coincideixen dos vehicles i un vol entrar i l'altre vol sortir.

L'obertura d'un nou vial d'accés al nucli antic és una reivindicació de temps. Reverter ha assenyalat que el 2010, quan va entrar de regidor de l'oposició, ja sentia a parlar del projecte d'un nou vial d'accés a la zona antiga.

La compra del Museu de l'Embotit i del cinema serà la primera inversió important de l'Ajuntament de Castellfollit després d'uns sis anys. L'alcalde, Miquel Reverter, ha recordat que l'any 2015 l'Ajuntament tenia un deute d'1,5 milions d'euros que representava un 150% del pressupost.

Segons ell, en els últims quatre anys l'Ajuntament ha reduït el deute en 900.000 euros. La reducció del deute va reduir l'activitat de l'Ajuntament al mínim. «O arribaven subvencions o no podíem fer inversions», ha raonat l'alcalde. Reverter ha apuntat que, tot i tenir un deute de 600.000 euros, l'Ajuntament ha pogut millorar el període de pagament als proveïdors. «Quan vaig entrar pagàvem a 150 i a 160 dies i les últimes dades ens marquen que paguem a 30 i a 40 dies», ha explicat.

També ha apuntat que han recuperat el Fons de Cooperació que la Diputació de Girona els va avançar el 2013 per pagar la sentència judicial pels límits veïnals de l'edifici de l'Ajuntament.

El Museu de l'Embotit i el cinema són dos edificis que formen part de la història del segle XX de Castellfollit de la Roca. El museu va ser fundat el 1993 pel polític i industrial Ramon Sala (1934-2008). Era un museu que mostrava la història de la conserva càrnia. Hi havia eines usades per a l'elaboració de la carn, màquines, fotografies antigues i diorames. El museu va ser molt concorregut durant l'última dècada del segle XX.

El cinema era similar als que es van muntar a tots els pobles de Catalunya entre els anys vint i trenta del segle passat. La sala de Castellfollit va tancar en els primers anys de la dècada dels setanta. Després de molt de temps sense ús, ara està molt deteriorat.