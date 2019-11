De Girona a Lleida pedalant

La Generalitat vol impulsar la bicicleta, tant en àmbit turístic com per a la mobilitat diària.

marc martí

Poder anar en bicicleta de Girona a Lleida seguint un recorregut més o menys paral·lel a l'Eix Transversal. Aquest projecte, que té per nom InterCatalunya, és un dels que vol potenciar el departament de Territori i Sostenibilitat en el marc de l'Estratègia de la Bicicleta a Catalunya, que pretén promoure l'ús d'aquest transport tant per a la mobilitat diària com per finalitats turístiques. De moment l'InterCatalunya ja té un tram en funcionament -entre Cervera i Lleida-, mentre que la resta -la connexió entre Cervera i Vic i, posteriorment, Girona-, es troba encara en fase d'estudi.

Potenciar el cicloturisme serà una de les prioritats de l'Estratègia de la bicicleta, juntament amb facilitar la mobilitat sobre pedals entre els treballadors (per exemple, estenent xarxes ciclistes entre els nuclis urbans i els polígons industrials), garantir-ne la seguretat i millorar la promoció d'aquest sistema de transport.

En relació a la vessant més turística, la Generalitat vol potenciar, a banda d'aquesta nova ruta entre Girona i Lleida, altres iniciatives com la ruta dels Llacs (també a les terres de Ponent), l'EuroVelo8 (que connecta França amb el sud d'Espanya) i les Vies Blaves del Llobregat, l'Anoia i el Cardener. A més, el departament de Territori destaca que Catalunya és també una destinació «força consolidada» en ciclisme de carretera, especialment a zones com les comarques gironines, l'Alt Maresme i la Costa Daurada. En aquest sentit, subratllen que el país disposa de 12.000 quilòmetres de carreteres, la meitat de les quals corresponen a la xarxa local, on sovint circulen bicis, i hi ha prou diversitat de paisatges i d'orografia per facilitar la pràctica d'aquest esport. Tot i això, el govern català apunta que s'han de garantir les suficients mesures de seguretat i de convivència entre la bicicleta de carretera i els vehicles a motor.

Entre les propostes per impulsar encara més el cicloturisme, la Generalitat vol fer créixer aquest tipus de propostes en temporada baixa per tal de desestacionalitzar aquest tipus de turisme, diversificar i repartir l'oferta per tot el territori i comptar amb una oferta «de qualitat i d'alt valor experiencial» per tal d'aconseguir que els viatgers augmentin la seva despesa diària.

El govern català, però, no vol limitar la potenciació de la bicicleta en l'àmbit turístic, sinó que també la vol convertir en un element cada cop més important de la mobilitat diària. Per això, es marca com a objectiu duplicar la quota d'ús de la bicicleta fins que aquesta arribi a significar un 8% dels desplaçaments urbans a costa d'usuaris que deixaran el cotxe o la moto.

Per aconseguir-ho, l'estratègia proposa la construcció de noves vies ciclistes i millores en infraestructures i habilitar més places per a bicicletes a l'espai públic. També planteja la promoció d'una circulació més segura i inteconnectar les àres urbanes i d'activitat econòmica situades a l'entorn dels deu quilòmetres, per tal de facilitar que el màxim nombre possible de treballadors pugui arribar a la feina pedalant. D'altra banda, vol impulsar la intermodalitat entre la bicicleta i el transport públic, tot instal·lant aparcaments segurs o solucions de bici pública o compartida, com és el cas, per exemple, de la Girocleta a Girona.

Per tal que tots aquests projectes puguin tirar endavant, el govern català intentarà aglutinar diferents administracions per treballar conjuntament a favor de la bici i augmentar la inversió en polítiques per a aquest transport.