Ramón Cotarelo: «L'èxit d'una dictadura és la seva oligarquia»

Ramón Cotarelo va presentar ahir a la Llibreria 22 el seu darrer llibre, Els nous dictadors, on disecciona les diferents dictadures que, al seu parer, existeixen actualment: des de les més tradicionals (és a dir, les polítiques) fins a la dictadura del capital, la mediàtica i les «dictadures constitucionals», que poden tenir l'aparença de democràcies liberals. La presentació va anar a càrrec d'Enric Pujol, que va oferir un exhaustiu repàs al contingut del llibre.

Cotarelo va destacar que tant importants com els dictadors són totes aquelles persones que ajuden a fer de «corretja de transmissió» d'aquesta ideologia, és a dir, oligarquies que es dediquen a mantenir el sistema dictatorial a canvi de beneficiar-se'n. En el cas del franquisme, va indicar, va ser clau el «franquisme sociològic», una bossa de dos o tres milions de persones («la base electoral del PP avui») que es van dedicar a mantenir les seves estructures durant i després del franquisme. «L'èxit d'una dictadura és la seva oligarquia: si aquesta falla, hi ha una crisi», va assenyalar Cotarelo.



«Despreci» a l'independentisme

D'altra banda, també va subratllar que quan va ressorgir l'independentisme català, fa dotze o tretze anys, van començar les expressions de despreci per part d'algunes figures, com per exemple Felipe González. Una actitud que, va indicar, ha continuat fins a l'actualitat. «L'única cosa en què es posen d'acord les majories és en fer pagar els impostos a les minories», va ironitzar, en clara referència a Catalunya.

En aquest sentit, va assegurar que una minoria «condemnada estructuralment a ser minoria» només pot sortir d'aquesta dinàmica rebel·lant-se: «Només es pot confiar que trencant la llei s'organitzarà un escàndol prou gros com per obligar els governants a canviar la llei», va considerar. Si no és així, va advertir que la majoria «no cedirà als seus privilegis només perquè sí».