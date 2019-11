Salut formarà professionals per atendre els nous casos

La consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar divendres un projecte formatiu per abordar casos de violència masclista que formarà professionals arreu del país en prevenció, detecció, atenció i recuperació de les víctimes. «Les formacions permetran que tots els professionals del sistema tinguin una sensibilització bàsica per detectar possibles casos de víctimes de violència masclista –especialment a la primària– i millorar l'atenció i derivació cap al recurs més adient». La consellera va explicar que «enguany ja formarem els professionals dels vuit hospitals de l'Institut Català de la Salut, l'ICS»–entre els quals hi ha el Trueta– i que «les regions sanitàries ja treballen per identificar els altres centres referents en atenció a la violència sexual, que rebran la formació el 2020».