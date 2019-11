Tallada per esllavissades la GI-551 a l'altura de Santa Coloma de Farners

El Servei Català del Trànsit avisa del tall a la via GI-551 a l'altura de Santa Coloma de Farners per una esllavissada en els dos sentits de la marxa. El tall es va iniciar ahir poc després de les 18 hores de la tarda d'ahir i la via està tallada en vuit quilòmetres per facilitar el trànsit dels conductors per l'Eix Transversal.

Bombers de la Generalitat van fer una primera valoració i a primera hora del matí, la policia municipal i l'arquitecte municipal estan valorant les acutacions a seguir.