Una unitat mèdica de Palamós fa anys

L'HOSPITAL DE PALAMÓS CELEBRA 25 ANYS DE LA uNITAT DE MEDICINA HIPERBÀRICA havent tractat prop de 2.000 usuaris i realitzat 25.000 sessions. Destaquen dos períodes: del 1994 al 2010 amb la cambra hiperbàrica originària i del 2010 fins a l'actualitat amb un nou equipament que duplica la capacitat i triplica l'espai interior millorant les condicions de treball del personal sanitari i el confort per als usuaris. Tot i que la unitat és coneguda per la seva utilitat en accidents disbàrics relacionats amb el submarinisme, aquesta patologia només ha representat un total de 1.660 sessions de 25.000. Dimecres tindrà lloc una jornada on se'n repassarà l'activitat i repercussió.