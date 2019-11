Les adopcions internacionals a Girona no remunten

La Generalitat amplia els països on es pot fer adopció internacional

Les possibilitats d'adopció internacional a Catalunya augmenten fins a 29 països amb la incorporació de la República Txeca, on l'Institut català de l'acolliment i de l'adopció (ICAA) ja hi ha començat a fer tràmits. Fins al setembre, a les comarques gironines s'han formalitzat 6 adopcions d'infants nascuts a l'estranger, mentre que el 2018 van ser 13, com el 2017.

Segons aquestes dades facilitades pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat, Girona és el segon territori català amb més adopcions internacionals l'any passat, per sota de Barcelona, que en va registrar 61; a més distància es troba Lleida, on se'n van fer 5, seguida de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb 2 cadascun. La Conselleria que dirigeix Chakir el Homrani va notificar que el 2018 es van realitzar 83 processos d'adopció en altres països i, fins al setembre, aquest any en consten 50.



Una dècada a la baixa

El volum d'adopcions a Catalunya i a Girona ha anat caient des del 2006, tal com posava de manifest una anàlisi de la dècada següent: si aquell any se n'havien fet 135 a les comarques gironines, el 2016 només eren 25.

La caiguda, però, encara és més accentuada en el que respecte a les internacionals, segurament a causa de les complicacions burocràtiques; així, si el 2016 a Girona es van adoptar 22 criatures a l'estranger, el 2017 van ser poc més de la meitat, 13.

Ara bé, les dades facilitades ahir per l'ICAA mostren que la xifra es va consolidar el 2018, encara que el ritme del 2019 sembla que torna a afluixar, ja que el tercer trimestre es va tancar amb només sis adopcions internacionals completades.

Amb relació a l'opció d'adoptar criatures txeques, l'Institut català de l'acolliment i de l'adopció va explicar que, després d'iniciar els tràmits l'any passat, ara ja s'ha enviat el primer expedient de Catalunya. En general, anualment es fan unes 45 adopcions internacionals en aquest país i el temps mitjà d'espera, des que s'assigna un infant, és d'aproximadament dos anys; majoritàriament, s'hi adopten nenes i nens d'entre 4 i 8 anys i grups de germans.



Només matrimonis heterosexuals

Les exigències del govern txec per autoritzar una adopció són un factor a tenir en compte, ja que no la permeten si qui la demana és una parella del mateix sexe. Els requisits de la República Txeca passen perquè els adoptants siguin matrimonis heterosexuals, amb almenys tres anys d'antiguitat, o famílies monoparentals integrades per una persona soltera, divorciada o vídua; també accepta famílies amb fills i la diferència d'edat entre les criatures i els pares ha d'estar al voltant dels 40 anys.

L'ICAA assenyala que l'adopció plena es resol jurídicament a Catalunya, després de tres seguiments de sis mesos i el vistiplau de l'autoritat txeca.