Castellfollit farà una neteja anual de la cinglera durant quatre anys

L'alcalde de Castellfollit de la Roca, Miquel Reverter (ERC), ha explicat que repetiran el 2020 la neteja de la cinglera feta a primers del 2018. L'alcalde ha lloat els resultats de la neteja. «De fet, no hi ha hagut cap més despreniment important», ha apuntat.

Reverter assenyala que l'Ajuntament té el compromís de la Diputació de Girona de participar en un programa de neteges que aniria del 2020 fins al 2024.

L'alcalde compta que fer neteges anuals de les parts més necessitades tindria un cost de 20 o 30.000 euros cada any, de manera que es podrien invertir 100.000 euros en quatre anys. Passat aquest temps, segons ell, hauria tingut lloc una neteja integral de la cinglera.

Recorda que la neteja del 2018 va costar uns 55.000 euros. Llavors, entre cinc i set operaris es van despenjar per l'espadat primer per fer treballs de tala i després per fer aplicar herbicida en els llocs on les plantes perjudicaven més les roques.

Reverter explica que la neteja del 2017 es va fer sota les indicacions dels tècnics de l'Institut Geològic de Catalunya. Segons ell, en els últims anys, l'Institut Geològic de Catalunya ha fet proves pilot per detectar els llocs de la cinglera on hi ha més perill de despreniments i ha buscat sistemes per evitar-los.

Reverter considera que el manteniment de la cinglera millorarà quan el Pla Integral per a la Protecció de la Cinglera de Castellfollit estigui acabat. «Llavors disposarem d'un document que ens guiarà en el manteniment de la cinglera», planteja.

Reverter ha comptat que el Pla Integral per a la Protecció de la Cinglera de Castellfollit estarà acabat el 2025.

De moment, ha previst fer una reunió amb el Departament de Territori i Sostenibilitat a primers del 2020. La funció de la reunió serà la de valorar les actuacions fetes per al manteniment de la cinglera en els últims anys i el paper dels organismes implicats en l'elaboració del pla.