Premien l'excel·lència de vuit allotjaments turístics gironins

L'Associació Turística d'Apartaments (ATA) Costa Brava-Pirineu de Girona ha premiat l'excel·lència de vuit allotjaments turístics. Es tracta de Matew's Apartments in Girona, com a millor allotjament turístic de ciutat; l'Agència Port de la Selva, en la categoria de platja; El Mirador del Gat Vell, de Llampaies, dels pobles d'interior i Pirineu; Mas Xargay de Costa Brava for rent, d'Albons, com a millor allotjament turístic per a famílies; El Portaló de Cantallops, de Naturaki, com a allotjament turístic sostenible; Apartaments SF18 de Girona, com el millor en accessibilitat; Can Pardal, de Sords, de Naturaki, com a millor espai adaptat a turisme esportiu; Finques Frigola, de Calella de Palafrugell, com a millor allotjament turístic d'arquitectura i disseny.