Rànquing de centres privats sense presència gironina

D'altra banda, l'estudi també ha fet una llista dels centres sanitaris privats amb més reputació i entre els cent primers no n'hi consta cap de la demarcació de Girona. El rànquing d'hospitals privats està liderat per la Clínica Universitat de Navarra, l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, l'Hospital Universitari HM Sanchinarro / Clara Campal de Madrid, l'Hospital Universitari Sanitas La Zarzuela de Madrid i el Centre Mèdic Teknon-Quirónsalud de Barcelona. El segueixen l'Hospital Universitari HM Montepríncipe, l'Hospital Universitari Sanitas La Moraleja, l'Hospital Ruber Internacional, el Complex Hospitalari Ruber Juan Bravo-Quirónsalud i l'Hospital Universitari HLA Moncloa, tots de Madrid.

Com s'ha fet en edicions anteriors, davant la magnitud de xifres i resultats d'aquest treball, el Monitor de Reputació Sanitària es presenta en dues fases. La primera correspon a la presentació dels hospitals i serveis clínics amb millor reputació i la segona, que conté els rànquings de reputació de les millors empreses farmacèutiques, medicaments, empreses de tecnologia i fabricants de dispositius biomèdics, es presentarà d'aquí a dues setmanes. Per obtenir aquests resultats s'ha comptat amb l'opinió dels diferents públics i una avaluació de mèrits de reputació realitzada pels tècnics d'Anàlisi i Recerca a les companyies farmacèutiques. A la primera fase, a part dels rànquings dels millors centres privats i públics n'han dut a terme cinc més: els millors hospitals pels diferents agents sanitaris, els millors serveis clínics d'Espanya per 25 especialitats mèdiques, els hospitals amb millors equips de comunicació per als informadors de la salut, els centres amb millors equips i resultats de gestió segons els directius i els gerents dels hospitals i els centres amb millors equips de gestió per als infermers.