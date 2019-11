Tallada per esllavissades en el talús la GI-551 entre Santa Coloma i Sant Hilari

La policia local de Santa Coloma de Farners va tallar dilluns al vespre la GI-551 en els dos sentits de la marxa. La via que uneix la capital de la Selva amb Sant Hilari es va veure afectada per una important esllavissada que va afectar la via en els dos sentits a l'altura dels Vivers de Massaneda. Els Bombers i el cos policial van decidir tancar la via durant tota la nit per poder avaluar l'estat del talús afectat després de deixar la via lliure, en veure la seva poca consistència. Després d'una avaluació per part de Policia Local i l'arquitecte municipal efectuada ahir al matí, es van iniciar les tasques per consolidar la zona afectada formada per pedres i sauló compactat i per aquest motiu ahir encara es va mantenir tancada a la circulació.

La via va estar tallada en un tram de vuit quilòmetres, de l'11 al 19, per facilitar els desviaments dels vehicles per l'Eix Transversal i els treballs de neteja.