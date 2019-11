El Trueta es posiciona entre els cent hospitals públics amb més reputació

L'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona es troba entre els cent centres sanitaris públics de l'Estat espanyol amb millor reputació d'una classificació que segueix liderant per sisè any consecutiu el madrileny Hospital Universitari de La Paz. A diferència de l'any passat –quan l'hospital va aparèixer a la llista per primera vegada–, el Trueta ha baixat una posició. El rànquing ha estat elaborat a través del Monitor de Reputació Sanitària (MRS), una avaluació independent que analitza la reputació de tota la sanitat espanyola. L'estudi, que arriba a la sisena edició i està avalat pels consells generals de Metges i d'Infermeria ha avaluat els actors del sistema sanitari a partir de tres valoracions.

La primera, la valoració realitzada per professionals mèdics; la segona, la valoració d'infermers, gerents i responsables d'hospitals, gestors infermers, directius d'empreses farmacèutiques, responsables de farmàcia hospitalària, associacions de pacients així com periodistes i informadors de la salut a partir de tretze variables de reputació per als serveis clínics. Totes aquestes valoracions es complementen amb la tercera anàlisi de més de 2.853 indicadors de 2.525 serveis clínics. També s'han inclòs dues noves especialitats –medicina intensiva i anestesiologia i reanimació–, i un nou públic, els gestors infermers.

A la roda de premsa de presentació hi van intervenir Serafín Romero –president de l'Organització Mèdica Col·legial–, Florentino Pérez Raya –president de Consell general d'Infermeria–, José María San Segundo Encinar i el doctor Jesús Antonio Álvarez, director del monitor i director mèdic, respectivament. En la seva intervenció, San Segundo va destacar «l'estabilitat del rànquing», que suposa «un aval de la seva solvència». D'altra banda, va assenyalar que la innovació i el desenvolupament són els «principals factors de lideratge en la sanitat i, per tant, els que més incideixen en la seva reputació». D'altra banda, Jesús Antonio Álvarez va agrair públicament la col·laboració dels hospitals ja que més de cent grans centres sanitaris espanyols han proporcionat totes les seves dades de gestió i els indicadors específics per servei, malgrat la seva dificultat, i han permès així una «avaluació objectiva sense precedents».



Dos hospitals de Barcelona

L'hospital Clínic i l'hospital Vall d'Hebron es troben entre els cinc primers hospitals públics amb millor reputació de l'Estat, segons el rànquing elaborat pel Monitor de Reputació Sanitària. El Clínic està en segona posició per darrere de La Paz, i Vall d'Hebron està en el cinquè lloc. L'hospital Clínic és el primer hospital en l'avaluació de metges especialistes hospitalaris i en alguns serveis, com ara el digestiu, el de cirurgia general, el d'hematologia, nefrologia i el de pneumologia. Vall d'Hebron és líder en matèria de directius d'empreses farmacèutiques i en oncologia mèdica. Entre els deu primers també hi ha sis hospitals de Madrid, un de València i un de Sevilla.

El procés de realització ha estat sotmès a una revisió independent per part de la xarxa global de firmes de serveis professionals KPMG i compta amb l'aval de les organitzacions col·legials de metges i infermers, així com de les associacions de pacients i periodistes sanitaris.



Monitor de reputació

El Monitor de Reputació Sanitària té l'aval de Merco, el Monitor Empresarial de Reputació Corporativa, de referència a Espanya i a quinze països d'Iberoamèrica. L'elaboració de l'estudi ha estat realitzada per Anàlisi i Investigació, primer institut espanyol d'investigació de mercats, i la metodologia i resultats han estat sotmesos a una revisió independent. L'estudi no rep cap subvenció o patrocini ni públic ni privat i es finança exclusivament de la comercialització dels informes confidencials que lliurement se sol·liciten un cop publicats els resultats. Compta amb un Consell Assessor format pels presidents dels consells generals de Metges i Infermers, Associacions de Pacients i Periodistes Sanitaris, així com persones de reconegut prestigi i una àmplia trajectòria en llocs de responsabilitat de la sanitat.