Roben en un habitatge de Sant Jordi Desvalls i agredeixen una dona de 92 anys

Els Mossos d'Esquadra busquen els autors d'un robatori a Sant Jordi Desvalls durant el qual van agredir una dona de 92 anys que estava sola a l'habitatge en aquell moment. Els fets van passar dilluns a quarts de vuit del vespre aproximadament en una casa unifamiliar de Sant Jordi Desvalls.

Segons les informacions de les quals disposen els Mossos, dues persones van accedir a l'habitatge, on només hi havia aquesta persona a última hora de la tarda. L'entrada a la casa no l'haurien fet per la porta, segons les mateixes fonts. Els lladres tenien intenció de robar i en trobar-se amb la dona li van donar un cop de puny i una empenta, cosa que li va causar lesions a la cara.

Segons Mossos, posteriorment van regirar almenys una de les habitacions del domicili però encara no els consta quin material s'ha sostret. En canvi, fonts pròximes al cas apunten que els autors s'haurien endut uns 500 euros i haurien fugit a peu a través dels camps que envolten l'habitatge. Un dels sospitosos anava vestit amb una dessuadora amb capella. La recerca està activa i l'operatiu compta amb diverses pistes.

Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar la víctima fins a l'hospital Josep Trueta de Girona perquè fos atesa. Els Mossos han iniciat una investigació i busquen els dos lladres.

L'alcaldessa del municipi, Núria Martínez, va explicar en declaracions a Diari de Girona que tot i que hi ha hagut entrades a cases en altres ocasions -un problema que s'estén a altres municipis petits de la província-, s'havien produït quan no hi havia ningú dins.

«En aquest cas hi havia una persona gran que han agredit, i és una situació que ens comença a preocupar», va expressar. Per això va assegurar que estan «estudiant» mesures de seguretat per suplir la mancança de no comptar amb un cos de policia local pel fet de ser un municipi petit.

«Nosaltres no podem mantenir aquest servei pel cost que suposa. En canvi, tenim pendent reunir-nos amb els pobles veïns, que es troben amb els mateixos problemes que nosaltres, per valorar noves mesures de seguretat com ara la instal·lació de càmeres de videovigilància als carrers així com lectors de matrícules per tal de dissuadir els possibles infractors», va apuntar.

Es tracta de mesures que ja s'havien posat sobre la taula durant la campanya electoral d'aquest maig. L'actual equip de govern està format per una coalició entre ERC i JxCat, amb l'alcaldia a càrrec dels republicans.